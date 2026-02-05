Murió en un accidente un prófugo vinculado al crimen de Gustavo Barrientos

Diego Germán Costa, uno de los principales sospechosos del homicidio de Gustavo "Petaco" Barrientos, murió a fines de 2025 como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Buenos Aires. El hombre, oriundo de Santa Fe, se encontraba prófugo desde hacía casi tres años por su presunta vinculación con el crimen del exlíder de la barra del club Patronato.

El siniestro vial se produjo el 27 de diciembre sobre la ruta nacional 127, en inmediaciones del partido bonaerense de Moreno. Según la información recabada, Costa, de 40 años, conducía una motocicleta de alta cilindrada y viajaba acompañado por un hombre de apellido Maldonado, policía de la provincia de Santa Fe, quien había sido allanado oportunamente en el marco de la causa que investigó el asesinato de Barrientos.

De acuerdo a los primeros datos, la motocicleta colisionó contra un montículo de tierra durante la noche. A raíz del fuerte impacto, Costa falleció prácticamente en el acto, mientras que su acompañante sobrevivió y recibió atención médica.

Gustavo "Petaco" Barrientos (foto archivo Elonce)

En un primer momento, la Policía bonaerense no logró identificar fehacientemente a Costa, ya que portaba documentación con identidades falsas. Sin embargo, publicaciones realizadas por familiares y allegados en redes sociales y estados de WhatsApp confirmaron su fallecimiento, lo que permitió establecer su verdadera identidad.

Un prófugo con identidades falsas

Costa era señalado junto a Juan Sebastián Gomila Bordiga como uno de los implicados en el homicidio de Barrientos. Ambos habían sido detenidos en noviembre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires por portación de arma, pero se presentaron con nombres falsos: Costa dijo llamarse Mauricio Javier García y Gomila Bordiga se identificó como Dylan Bordiga. Esa información errónea también figuraba en los registros oficiales, lo que permitió que no se activara el pedido de captura vigente de la Justicia entrerriana.

Juan Sebastián Gomila Bordiga / Diego Germán Costa (foto archivo Analisis)

Esa situación evidenció la existencia de presuntas complicidades que le permitieron a Costa mantenerse prófugo y desplazarse sin ser detectado en controles policiales, pese a estar requerido por la Justicia.

El crimen de Barrientos

Gustavo Barrientos fue asesinado el sábado 18 de febrero de 2023, cuando una banda integrada por nueve sicarios irrumpió en su vivienda del barrio Los Cardales, en la localidad de Colonia Ensayo, departamento Diamante. Los atacantes lo acribillaron en el interior de la casa y luego huyeron en una camioneta Toyota Hilux SW4.

El vehículo sufrió un desperfecto mecánico en un camino rural rumbo al río Paraná, por lo que los agresores continuaron a pie hasta la costa, donde escaparon en una embarcación hacia Santa Fe. En la camioneta abandonada, personal de Criminalística halló huellas dactilares de Costa y Gomila Bordiga.

La camioneta en la que escaparon los sicarios (foto archivo)

A mediados de 2024, Gomila Bordiga fue detenido en San Lorenzo, Santa Fe, por un robo. Tras ser correctamente identificado, quedó a disposición de la Justicia entrerriana, pero posteriormente fue desvinculado del homicidio al no coincidir su perfil genético con otras evidencias recolectadas en la causa.

Costa, en tanto, permaneció prófugo hasta su muerte. Tras confirmarse oficialmente su fallecimiento, sus abogados solicitaron la extinción de la acción penal, lo que puso fin a la persecución judicial en su contra, publicó Análisis.