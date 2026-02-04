Hallan muerta con un disparo a la mascota del joven calcinado dentro de un auto en Cerrito

La mascota del joven del auto incendiado fue hallada sin vida en la tarde de este miércoles, en inmediaciones del ingreso al basural, entre Cerrito y la ruta 8. La comunidad se había movilizado desde temprano para colaborar en la búsqueda tras la difusión de su imagen en redes sociales.

El animal había sido reportado como desaparecido por la familia de la persona fallecida, que hoy perdió la vida en un hecho que todavía es investigado por la policía. El hallazgo se produjo pasadas las 18 horas, cuando se dio aviso de un animal sin vida en el sector mencionado.

Según fuentes extraoficiales, el perro presentaba una herida de bala, lo que generó alarma y conmoción en la zona.

La búsqueda se extendió durante horas y conmovió a la comunidad

En declaraciones extraoficiales, un allegado aseguró haber escuchado salir al animal de la casa durante la madrugada. Esta versión se sumó al relato de la familia, que indicó que el perro no había regresado y que la desesperación crecía con el paso de las horas.

Toda la comunidad colaboró en la búsqueda, tanto vecinos como personas que se acercaron a ofrecer ayuda, ya sea con datos, patrullajes o simplemente acompañando a la familia en el difícil momento. El caso se convirtió en uno de los temas más comentados en los grupos de la zona, y se organizó un operativo de búsqueda que duró gran parte del día.

Pasadas las 18 horas, el hallazgo fue confirmado en inmediaciones al ingreso al basural, en el camino que conecta Cerrito con la ruta 8, indicó FM Cerrito. El lugar es conocido por ser un punto de tránsito frecuente y también por concentrar residuos y fauna.