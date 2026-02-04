Lo descubrieron por la televisión: así cayó el acusado de estafa en Colón

Un hombre que era buscado por una estafa cometida en Entre Ríos fue nuevamente detenido en la Ciudad de Buenos Aires luego de que su rostro apareciera en los medios por otro intento delictivo bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. La difusión televisiva permitió que la Justicia entrerriana lo identificara y solicitara su captura para avanzar con una causa pendiente en Colón.

El sospechoso, Ariel Nahim García Tarizzo, de 24 años, había sido arrestado a comienzos de enero tras intentar engañar a una pareja de jubilados en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, tras recibir una condena en suspenso por tentativa, recuperó la libertad sin que figurara en los sistemas nacionales el pedido de detención vigente por hechos anteriores.

El antecedente en Entre Ríos

La causa por estafa que motivó el requerimiento judicial se remonta a octubre de 2022, cuando un jubilado de 81 años de Colón recibió un llamado telefónico de un desconocido que se hizo pasar por allegado a su hijo. Con el argumento de cambiar dólares por una nueva denominación, le pidió que entregara el dinero a un supuesto empleado del correo.

De acuerdo con la investigación, la víctima entregó primero USD 5.500 y luego otros USD 9.300 en un sobre, completando una maniobra típica de ese ardid. Desde entonces, el acusado era buscado por la Justicia local, que mantenía activa una orden de captura.

El reconocimiento tras la detención en Palermo

Semanas atrás, el mismo joven volvió a quedar bajo la lupa tras intentar repetir la modalidad en Buenos Aires. En ese caso, las potenciales víctimas verificaron la historia, detectaron el engaño y avisaron a la policía, que montó un operativo y lo arrestó en el momento de la entrega simulada del dinero.

La noticia del procedimiento fue difundida por televisión y portales, y esas imágenes llegaron a los investigadores entrerrianos. Al advertir que se trataba de la persona buscada por la estafa en Colón, solicitaron colaboración para que fuera localizado nuevamente.

Con intervención de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, el sospechoso fue detenido por segunda vez a mediados de enero, cuando salía de la vivienda de un familiar.

Ahora quedó a disposición de la Justicia de Entre Ríos, que pidió su traslado para que responda por el expediente abierto años atrás. La investigación continúa para determinar si estuvo vinculado a otros hechos similares bajo la misma modalidad.