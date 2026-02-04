Fiesta Nacional del Mate: brindaron detalles de los operativos de tránsito y limpieza

La Municipalidad de Paraná avanza con los preparativos finales para la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará este viernes y sábado en Plaza de las Colectividades, en la costanera baja de la capital entrerriana. En ese marco, más de 500 trabajadores municipales fueron abocados a los operativos de limpieza, tránsito y logística en el predio y sus alrededores.

El secretario municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que se implementarán seis anillos de limpieza distribuidos en todo el predio, no solo en el sector del escenario, sino también en las barrancas y en los espacios verdes cercanos. “El objetivo es realizar una primera limpieza integral durante el evento del viernes y otra al finalizar. El sábado, apenas termine el último espectáculo, vamos a iniciar un operativo con más de 300 empleados municipales para dejar el lugar en condiciones en tiempo récord, de modo que el domingo la costanera pueda ser utilizada con normalidad”, señaló el funcionario.

Escenario de la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

Hirschfeld indicó además que el operativo no se limita a la higiene de baños, sino que contempla recorridas permanentes de cuadrillas con carritos recolectores. El personal estará identificado con remeras verdes municipales y de la Fiesta Nacional del Mate, y orientará al público sobre los puntos habilitados para depositar residuos.

Los cortes de calles por la Fiesta Nacional del Mate

En materia de tránsito, se dispuso un dispositivo integral con cortes desde el jueves a las 17 hasta el domingo al mediodía. Las interrupciones afectarán a las intersecciones de Laurencena y San Nicolás; Laurencena y Güemes; Güemes y Moreno; Moreno y Gregoria Matorra de San Martín; San Martín y Etchevehere; Güemes y Liniers; y Liniers y La Rioja. También habrá sectores de prevención en la intersección de calles Moreno y La Torre y Vera; y en la esquina de Alberdi y Gregoria Matorra de San Martín.

Se anunció, asimismo, un sector exclusivo para personas con discapacidad, que podrán estacionar en calle Carlos Alberto Asiaín, entre Santander y Ascúa. Los colectivos y combis que trasladen público contarán con dos puntos de descenso de pasajeros, ubicados en calles Ayacucho y Solanas, con presencia de inspectores de tránsito.

Fiesta Nacional del Mate: brindaron detalles de los operativos de tránsito y limpieza

“El trabajo articulado entre todas las áreas municipales es fundamental para que sea una verdadera fiesta de la ciudad y, al mismo tiempo, para que nuestros espacios públicos queden en condiciones”, remarcó Hirschfeld.

En el predio ya se observa el armado del escenario mayor “Luis ‘Pacha’ Rodríguez”, con grandes pantallas y una pasarela frontal de 15 metros que permitirá una mayor cercanía de los artistas con el público. También se instalarán pantallas adicionales con retardadores de sonido en distintos sectores, para garantizar una correcta visualización desde las barrancas y la costanera.

Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los asistentes para mantener el orden y la limpieza, y destacaron que el operativo fue diseñado para acompañar uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la capital entrerriana.

Sobre la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, organizada por la Municipalidad. La propuesta reunirá a figuras nacionales, artistas locales y regionales, además de concursos, ferias y actividades culturales que convierten al evento en uno de los más convocantes del verano entrerriano.

La grilla artística contará con la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, se estima la participación de más de 100 artistas de la ciudad y la región.

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

El escenario mayor rinde homenaje a Luis “Pacha” Rodríguez, uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, entidad que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos y bailarines en escena- y los ganadores del Premate.

Además, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas, destinando lo recaudado al desarrollo de sus actividades sociales y deportivas.

En paralelo, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario “Pariente del Mar”, con propuestas dirigidas a las juventudes, basadas en la cultura urbana local y nuevas tendencias musicales.

La Fiesta Nacional del Mate nació en 1988 impulsada por el Centro Comunitario Solidaridad y desde 2008 se realiza bajo la órbita municipal, manteniendo su espíritu popular.