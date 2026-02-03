Quique Club participará de la Fiesta Nacional del Mate: los fondos serán para reformar la cancha

Diversos clubes locales estarán presentes en el patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate de Paraná. Este espacio es clave para los participantes y las instituciones se preparan con gran entusiasmo para ofrecer su propuesta gastronómica. Uno de ellos es Quique Club, una organización en pleno crecimiento en la ciudad.

El presidente del club, Juan Pablo Spoturno, contó a Elonce: “Estamos preparando sándwiches de milanesa para esta edición. También ofreceremos gaseosas, cervezas, gin tonic, fernet. Los esperamos a todo”. La preparación está en marcha y se espera una gran participación de la comunidad.

La importancia de la colaboración y el trabajo en equipo

Con más de 500 socios, el Quique Club tiene un fuerte compromiso con la comunidad. En cuanto al trabajo en conjunto para la fiesta, Gastón Dutruel, de la subcomisión de básquet, destacó: “Esta colaboración se extiende a todas las disciplinas del club, desde el fútbol hasta el vóley. Es importante que todas las disciplinas colaboren. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos participamos en los eventos que organiza el club, y eso fortalece el equipo de trabajo”, añadió.

Los fondos recaudados serán destinados a la renovación de la cancha principal

Uno de los principales objetivos de la participación del Quique Club en este tipo de eventos es la recaudación de fondos. “Todos estamos abocados al trabajo de la Fiesta, pero también a realizar la reforma que necesita nuestra cancha principal”, comentó Spoturno. Según explicó, tras levantar el piso principal de la cancha, se encontraron con que estaba en malas condiciones, por lo que se tuvo que realizar más trabajo del esperado: “Tuvimos que hacer reformas extras, y esto va a implicar un costo importante. Todo lo que recaudemos irá destinado a esta renovación”, señaló. La cancha es utilizada por todas las disciplinas del club, por lo que su reparación es de vital importancia.

Quique Club se prepara para la Fiesta Nacional del Mate

Eventos futuros y el crecimiento del club

Además de su participación en la Fiesta Nacional, Quique Club tiene en mente otros eventos para continuar recaudando fondos. La subcomisión está organizando una fiesta de disfraces para la cual ya están trabajando en la fecha. “Probablemente se haga entre marzo y abril”, adelantó Dutruel. Este tipo de eventos no solo sirven para recaudar fondos, sino que también fomentan la integración de los socios y la comunidad.

En cuanto al crecimiento del club, se mostró optimista: “Empezamos en 2023, y este es el cuarto año de trabajo de la subcomisión de básquet. Se han sumado nuevos socios y nuevas disciplinas, y estamos creciendo cada vez más. Sobre todo en básquet, que es donde más hemos visto el interés de los chicos por participar”. El club sigue sumando adeptos y consolidándose como un espacio fundamental en la ciudad.

Ubicación y acceso para los asistentes

Durante la Fiesta Nacional del Mate, el Quique Club estará ubicado cerca del escenario principal, lo que permitirá una gran visibilidad y un fácil acceso para todos los asistentes. La invitación está abierta a todos los vecinos de Paraná para que se acerquen, disfruten del evento y apoyen al club en su importante labor social y deportiva.