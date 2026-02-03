Don Bosco dirá presente en la Fiesta Nacional del Mate: “Venderemos sanguches de milanesa”

En la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, los clubes de Paraná ultiman detalles para atender el patio gastronómico que cada año acompaña el evento. Entre ellos estará el Don Bosco, que volverá a apostar por los sanguches de milanesa como propuesta principal para reunir recursos destinados al desarrollo deportivo de la institución.

El espacio contará con 42 entidades de la ciudad, cada una con un menú específico. En este esquema, el club repetirá la experiencia del año pasado y se enfocará en una preparación sencilla y de alta demanda, con producción organizada entre distintas subcomisiones y voluntarios.

Organización interna y trabajo previo

El vicepresidente segundo, Marcos Latorre, explicó que el menú será similar al de la edición anterior y detalló que ofrecerán una milanesa de pollo servida en pan grande, acompañada con lechuga, tomate y aderezos, además de bebidas.

Según indicó, la preparación viene con varias semanas de planificación. “Van a participar cuatro subcomisiones del club. Armamos grupos de trabajo, algunos coordinan con la Municipalidad y otros se encargan de compras y logística”, señaló, y agregó que también realizaron capacitaciones en manipulación segura de alimentos para garantizar el servicio durante las jornadas de mayor concurrencia.

Latorre remarcó que el objetivo es que todo funcione con orden y previsión, especialmente por las altas temperaturas y el movimiento esperado de público.

Vicepresidente segundo de Don Bosco, Marcos Latorre. Foto: Elonce.

Destino de lo recaudado

El dirigente explicó que los ingresos tendrán impacto directo en el funcionamiento cotidiano del club. “Después cada disciplina define sus prioridades, pero generalmente es para comprar elementos, mejorar predios y canchas, pagar fichajes y sostener el crecimiento de las categorías”, sostuvo.

Actualmente, la institución cuenta con 14 disciplinas y un fuerte trabajo en divisiones formativas. Hockey, hándball, fútbol masculino y femenino serán algunas de las áreas que participarán activamente en la atención del stand.

Ubicación y precios unificados

En cuanto a la logística del evento, Don Bosco tendrá el puesto número uno, ubicado frente al escenario principal, en una zona de alta circulación. El valor del sándwich fue fijado en 8.000 pesos, mientras que las bebidas mantendrán precios acordados de manera conjunta entre todos los clubes para evitar diferencias dentro del predio.

Desde la comisión directiva señalaron que la fiesta representa una oportunidad importante de financiamiento. Con una convocatoria que crece año tras año, la expectativa es acompañar la propuesta cultural con un servicio gastronómico que, además de atender al público, fortalezca la estructura deportiva de la entidad.