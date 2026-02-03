Una detenida tras allanamiento en Santa Fe por robos a comercios de Paraná

La investigación por el robo registrado en un centro de estética ocurrido en enero, y otro en un comercio del rubro repostería, registrado en diciembre del año pasado en Paraná, permitió avanzar con un allanamiento en la provincia de Santa Fe.

Según se informó, a partir de la descarga y análisis de registros fílmicos obtenidos en ambos locales, los investigadores lograron identificar a la presunta autora de los hechos delictivos. Se trata de una mujer de 52 años, oriunda de Laguna Paiva, quien habría sustraído dinero en ambos comercios.

Con las pruebas reunidas, la Policía elevó un informe a la Unidad Fiscal en turno, que solicitó al Juzgado de Garantías el exhorto judicial correspondiente para avanzar con el procedimiento en la jurisdicción vecina.

De esta manera, una comisión policial de Entre Ríos se trasladó a Santa Fe y, en conjunto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) – Operativa Regional 1, concretaron el allanamiento en el domicilio de la sospechosa.

Durante la medida judicial, se procedió al secuestro de elementos considerados de interés para la causa y se identificó formalmente a la mujer investigada.

Allanamiento en Santa Fe por robos a comercios de Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la fuerza indicaron que la misma persona ya había sido reconocida en la ciudad de Paraná por otros hechos de similares características, lo que refuerza la hipótesis de una modalidad delictiva reiterada.

La causa continúa en etapa investigativa, bajo la supervisión de la Fiscalía interviniente, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar su vinculación con los robos denunciados.