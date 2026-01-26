Robaron una caja con dinero en un centro de estética y quedó registrado en cámaras

REDACCIÓN ELONCE
Un centro de estética de la ciudad fue víctima de un robo cuidadosamente planificado. La dueña del local denunció que una mujer sustrajo la caja fuerte con casi medio millón de pesos, un dinero destinado al pago de sueldos e impuestos.
Un centro de estética recientemente inaugurado fue escenario de un robo que generó profunda indignación en la comunidad. El hecho ocurrió el viernes 23 de enero por la tarde en la ciudad de Paraná, cuando una mujer ingresó al local y, aprovechando un descuido, se llevó la caja fuerte con una importante suma de dinero. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.
La víctima es Sofía Gan, una joven emprendedora de 30 años que lleva adelante el proyecto desde hace cinco años y que actualmente coordina un equipo de más de 15 profesionales. El caso fue visibilizado a través de un informe televisivo que mostró el dolor y la impotencia de la damnificada frente a una situación que calificó como “totalmente estudiada”.
Según relató, el robo fue descubierto al día siguiente, cuando la secretaria del local notó que la caja fuerte ya no estaba en su lugar habitual. “La empleada cuando va a registrar los pagos se da cuenta que no estaba nuestra caja fuerte donde se recauda el efectivo”, explicó.
Un ingreso calculado y una maniobra sin errores
Tras detectar el faltante, Sofía revisó las cámaras de seguridad del centro de estética y pudo reconstruir cada movimiento de la sospechosa. “18:14 se ve llegando a una señora, a una señora mayor de 50 años con calza, con gorro que venía de hacer actividad física”, detalló.
La vestimenta no llamó la atención del personal, ya que el lugar cuenta con salas de pilates y rehabilitación. “Generalmente el 80% asiste con ropa deportiva”, explicó. Sin embargo, la mujer ingresó con pleno conocimiento del funcionamiento interno del local y de los horarios.
“Ingresa al centro sabiendo perfectamente hacia dónde iba y sabiendo perfectamente el horario que ya no hay secretaria”, afirmó Sofía, convencida de que no se trató de un hecho al azar.
La distracción y el robo en pocos minutos
La mujer se dirigió a la encargada de limpieza y logró distraerla. “Le pide dos o tres veces vaso de agua, le pide que se lo acerque ella y en ese interín se va hacia secretaría, abre el cajón, saca la caja fuerte”, relató la propietaria.
La maniobra duró apenas unos minutos. “Saca una bolsa de adentro de su bolso, mete la caja fuerte, hace como que tomó el vaso agua y le dice a la señora que limpia que se iba”, agregó. Luego se retiró del lugar sin levantar sospechas.
Para Sofía, no hay dudas de la premeditación: “No dudó ni hacia dónde ir, no dudó a qué hora entrar”, sostuvo, y remarcó que la mujer sabía que ella no se encontraba en el local.
El impacto económico y humano del robo
El dinero robado no era un simple ingreso del día. “Esa plata que se llevó no solamente son muchas horas de trabajo y sudor, sino que sobre todo es con lo que yo pago los sueldos de los empleados de acá que mantienen a su familia”, expresó con angustia.
El monto sustraído fue cercano a los 500 mil pesos. “Ganada a pulmón y así en 5 minutos se llevó casi medio millón de pesos”, dijo. La situación se agrava porque enero es uno de los meses más difíciles para los emprendimientos.
“Para los emprendedores el mes más difícil de todo el año”, explicó, recordando que vienen de afrontar aguinaldos e impuestos, con baja actividad comercial.
La denuncia y la investigación en curso
Sofía realizó la denuncia en la comisaría correspondiente. “Me acerqué a la comisaría octava, que es la que me corresponde por la jurisdicción”, contó. Allí permaneció varias horas aportando material clave para la investigación.
“Le brindé todas las cámaras de seguridad donde se ve absolutamente todo, desde que ingresa hasta que se retira la señora”, explicó. Por el momento, la causa pasó a fiscalía, aunque aún no se realizaron pericias.
“Por ahora nadie se acercó ni a tomar huellas ni nada”, lamentó la joven, que espera avances en los próximos días.