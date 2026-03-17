Clientes de corralón de Oro Verde esperan por la entrega de materiales comprados y acopiados

Clientes del corralón Construir (ex Terramat) manifestaron su preocupación por la falta de entrega de materiales de construcción que habían comprado y dejado acopiados en los depósitos de la empresa, con sucursales en Oro Verde y Paraná. Los compradores se presentaron este lunes en las instalaciones ubicadas sobre avenida Los Chañares para solicitar explicaciones.

Según relataron, fueron recibidos por el gerente de la firma, Esteban Ariel Martínez, quien les habría indicado que los materiales serían entregados entre esta semana y la próxima.

Clientes reclamaron materiales comprados en un corralón de Oro Verde (foto Elonce)

Varios clientes aseguraron que habían realizado importantes inversiones, algunas, incluso, por montos que superan los diez millones de pesos, y que ahora se encuentran a la espera de que la empresa cumpla con lo acordado.

Promesas de entrega en los próximos días

Uno de los compradores señaló que logró reunirse con el gerente de la firma y que recibió una promesa de entrega en un plazo breve. “Me dijo que jueves o viernes me estarían entregando los materiales”, afirmó el cliente al indicar que había invertido cerca de dos millones de pesos en materiales de construcción.

Clientes reclamaron materiales comprados y acopiados en un corralón de Oro Verde

El comprador explicó que, por el momento, sólo queda confiar en la palabra de la empresa mientras esperan que se concrete la entrega comprometida.

Preocupación por la situación de la empresa

Otro cliente, identificado como José, que también se acercó al lugar expresó su inquietud ante el escenario actual. “El gerente nos explicó que esta situación se originó por el contexto económico del país y la caída en las ventas”, sostuvo.

El damnificado indicó que comprendía las dificultades del momento económico, pero remarcó que los materiales habían sido comprados y pagados previamente.

“Uno entiende que el escenario es difícil, pero nosotros compramos los materiales y esperamos que nos respondan”, expresó.

Clientes reclamaron materiales comprados en un corralón de Oro Verde (foto Elonce)

Según comentó, había adquirido gran parte de los materiales para su vivienda en ese corralón, donde incluso había construido parte de su casa.

Materiales pagados y acopiados

José explicó que mantiene una relación comercial con la empresa desde hace varios años. “Soy cliente desde hace mucho tiempo; incluso compraba cuando tenía otra razón social. Nunca había tenido inconvenientes hasta ahora”, afirmó al indicar que, en su caso, los materiales adquiridos tienen actualmente un valor estimado de entre ocho y nueve millones de pesos. El comprador señaló que la mercadería fue adquirida de forma formal, con facturación correspondiente y con modalidad de acopio en el depósito.

El cliente también relató que decidió acercarse a la empresa luego de ver comentarios en redes sociales que advertían sobre posibles problemas financieros en la firma. En un primer momento creyó que se trataba de información falsa, pero decidió verificar la situación personalmente. Según relató, al llegar encontró cerradas las instalaciones del depósito dentro del horario habitual de atención. También indicó que la sucursal ubicada sobre avenida Zanni se encontraba en la misma situación.

Expectativa entre los compradores

Tras esos hechos, comenzaron a surgir dudas entre los clientes que tenían materiales comprados y acopiados en los galpones. De acuerdo con lo que relataron quienes dialogaron con el gerente, la empresa atribuyó la situación a la caída del consumo y a las dificultades económicas generales.

Sin embargo, algunos compradores señalaron que en los depósitos observaron escasa mercadería disponible.

Mientras tanto, los clientes aguardan que la empresa cumpla con la entrega de los materiales comprometidos en los próximos días, tal como les fue informado durante la reunión con el responsable de la firma.