Clientes reclamaron materiales comprados y acopiados en un corralón de Oro Verde

REDACCIÓN ELONCE
Decenas de clientes se concentraron frente a un corralón de Oro Verde para reclamar por materiales de construcción que habían comprado y no les fueron entregados. De acuerdo con lo que indicó el gerente a los clientes, el corralón no cerrará sus puertas y explicó a qué se debió la situación.
Un grupo de clientes se concentró frente a un corralón de materiales de construcción en Oro Verde para reclamar la entrega de productos que habían comprado y dejado en acopio. Según manifestaron, algunos de ellos aguardaban desde hace semanas por la entrega de materiales, mientras que otros se enteraron de la situación a partir de publicaciones en redes sociales.
Durante la mañana del lunes, unas 30 personas se acercaron al depósito de la empresa para solicitar explicaciones y aguardaban ser atendidos por el gerente del establecimiento debido a que muchos de los clientes habían adquirido materiales para obras en construcción.
Inversiones millonarias en materiales y demoras en la entrega
Decenas de clientes permanecían en el lugar aguardando respuestas. Muchos de ellos habían comprado materiales para obras en construcción. La principal preocupación radica en la posibilidad de recuperar los productos adquiridos o el dinero invertido. Dos de los clientes, José y Maqui, relataron a Elonce cómo tomaron conocimiento de la situación y cuáles son sus expectativas para destrabar el conflicto.
“Soy cliente de la empresa desde hace muchos años; incluso comencé a comprar cuando tenía otra razón social, antes del nombre actual. Nunca había tenido inconvenientes, salvo ahora. En mi caso, por cuestiones de logística tengo el material acopiado, todo en blanco y debidamente facturado. Sin embargo, según lo que comentan las personas que acaban de salir de hablar con el gerente, la respuesta que se está dando es seguir dilatando la situación. Es decir, por el momento a nadie le estarían entregando el material que ya fue comprado”, explicó uno de los clientes, José, al aclarar que el valor actual de los materiales que compró ronda entre ocho y nueve millones de pesos.
El cliente comentó que eligió el corralón por cercanía y confianza. “Siempre compré acá y nunca había tenido inconvenientes”, relató. Pero, según agregó, en los últimos días comenzó a circular información en redes sociales sobre problemas financieros en la empresa; si bien explicó que inicialmente creyó que se trataba de una noticia falsa, decidió acercarse al depósito para verificar la situación.
Según relató, al llegar encontró las instalaciones cerradas dentro del horario habitual de atención. También aseguró que otra sucursal de la empresa, en avenida Zanni, se encontraba cerrada. Tras esa situación comenzaron a surgir dudas entre los clientes.
Expectativa de una respuesta
Maqui, por su parte, indicó que había logrado reunirse con el gerente y éste le prometió la entrega de los materiales en un plazo de cinco días. El cliente afirmó que la inversión realizada fue cercana a los dos millones de pesos. “Me dijo que jueves o viernes me estarían entregando los materiales”, explicó al reconocer que sólo resta confiar en la palabra del responsable de la empresa.
“El gerente nos explicó que esta situación se originó por el contexto económico del país y la caída en las ventas. Uno entiende que el escenario es difícil, pero también es cierto que nosotros compramos los materiales y esperamos que nos respondan. En mi caso, siempre compré en este corralón; incluso construí gran parte de mi casa con materiales adquiridos allí, por eso los tenía acopiados. De repente nos encontramos con esta situación, así que ahora estamos a la espera de ver qué va a suceder”, sostuvo en diálogo con Elonce al reconocer que, según pudo apreciar, "en el galpón no hay nada para entregar".
La explicación de la empresa
De acuerdo con lo que indicó el gerente a los clientes a Elonce, el corralón no cerrará sus puertas. Según explicó, la situación se habría generado por una mudanza de una de las sucursales en avenida Zanni. También sostuvo que sería falso el mensaje que circuló en redes sociales sobre el cierre de la empresa.
La empresa había cambiado de nombre hace aproximadamente dos años. Según trascendió, anteriormente contaba con tres sucursales y más de 30 empleados. Con el paso del tiempo, el número de trabajadores se redujo a siete con acuerdos particulares.