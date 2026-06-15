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Chocó contra un auto estacionado y volcó en Paraná: dijo que intentó esquivar un perro

Un automovilista conductor de 40 años perdió el control de su vehículo al intentar evitar atropellar a un perro que se cruzó en la calzada. El auto impactó contra otro rodado estacionado y quedó volcado.

15 de Junio de 2026
Choque y vuelco en calle Alsina
Choque y vuelco en calle Alsina

Un automovilista conductor de 40 años perdió el control de su vehículo al intentar evitar atropellar a un perro que se cruzó en la calzada. El auto impactó contra otro rodado estacionado y quedó volcado.

Choque y vuelco en Paraná. Un siniestro vial se registró en calle Alsina, cuando un hombre de 40 años que circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo luego de intentar esquivar a un perro que se le cruzó en el camino. Como consecuencia de la maniobra, el rodado impactó contra un automóvil estacionado y terminó volcado.

 

El hecho ocurrió este lunes antes de llegar a la intersección con calle Feliciano, donde el conductor debió reaccionar de manera repentina para evitar colisionar con el animal, según manifestó a los efectivos policiales que intervinieron en el lugar.

A raíz de la maniobra evasiva, el Volkswagen Gol Trend chocó contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado sobre la vía pública. Tras el impacto, el vehículo quedó volcado.

 

Personal policial acudió al lugar en el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en la zona y constató que el conductor del Gol Trend no presentaba lesiones.

 

Asimismo, se verificaron los daños ocasionados en ambos vehículos y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el conductor del vehículo volcado y el propietario del automóvil estacionado intercambiaron la documentación y los datos necesarios para efectuar los trámites ante sus respectivas compañías aseguradoras. Elonce.com

Temas:

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