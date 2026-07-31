Paraná tiene 32 residencias habilitadas y piden denunciar posibles geriátricos clandestinos

Los geriátricos en Paraná quedaron bajo la atención pública tras los recientes casos ocurridos en Santa Fe, donde fue clausurado un hogar clandestino, y en La Plata, donde un video mostró el maltrato a dos adultas mayores. En ese contexto, desde la Municipalidad explicaron a Elonce cómo se realizan los controles sobre las residencias de larga estadía, cuáles son los organismos que intervienen y de qué manera pueden denunciarse posibles irregularidades.

El subsecretario de Habilitaciones de Paraná, Guillermo Comas Cancio, señaló que el control de estos establecimientos es una tarea compartida entre el municipio y la provincia, en el marco de la Ordenanza Nº 9.503 y de la Ley Provincial Nº 10.932, que regula las residencias de larga estadía para personas mayores.

"El cuidado de los adultos mayores nos compete y tenemos operativos semanales sobre esta actividad, que requiere un seguimiento permanente porque allí hay personas alojadas que necesitan un especial cuidado", sostuvo.

Un trabajo conjunto entre distintos organismos

El funcionario explicó a Elonce que, para supervisar el funcionamiento de las residencias, se conforma una comisión fiscalizadora integrada por diferentes áreas del Estado.

En esos controles intervienen organismos municipales y provinciales, entre ellos la Unidad Interministerial de Adultos Mayores, la Secretaría de Salud de la Municipalidad y la Defensoría de Adultos Mayores.

El objetivo, indicó, es verificar que cada establecimiento cumpla con las condiciones exigidas para brindar el servicio y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas alojadas.

Paraná cuenta con 32 residencias habilitadas

Comas Cancio informó que actualmente existen 32 residencias registradas y habilitadas para prestar servicios de alojamiento y cuidado de adultos mayores en la capital entrerriana.

No obstante, remarcó a Elonce que resulta fundamental la colaboración de la comunidad para detectar establecimientos clandestinos o situaciones de irregularidad.

"Apelamos a la predisposición de los vecinos para que hagan las correspondientes denuncias, tanto por malos servicios como por la detección de situaciones de clandestinidad", afirmó.

Cómo son las inspecciones

En la oportunidad, el subsecretario explicó a Elonce que existen dos tipos de fiscalizaciones.

Por un lado, se realizan inspecciones periódicas una vez otorgada la habilitación, con el fin de controlar que las condiciones se mantengan en el tiempo.

Por otro, durante el proceso de habilitación o rehabilitación se llevan adelante controles previamente coordinados con los responsables de las residencias para verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Además, indicó que la Unidad Interministerial de Adultos Mayores supervisa las condiciones en las que trabaja el personal de cada institución.

Guillermo Comas Cancio, subdirector municipal de Habilitaciones (foto Elonce)

También controlan la alimentación

Otro de los aspectos que forman parte de las inspecciones es el funcionamiento de las cocinas de las residencias.

En ese sentido, Bromatología verifica que los espacios destinados a la elaboración de alimentos cumplan con las condiciones sanitarias correspondientes y que el personal encargado de esa tarea cuente con la capacitación necesaria.

El funcionario señaló que estos controles forman parte de la fiscalización integral que se realiza sobre cada establecimiento.

Dónde denunciar irregularidades

Comas Cancio reconoció que detectar hogares clandestinos no siempre resulta sencillo, ya que muchas veces funcionan en viviendas particulares y no presentan características visibles desde el exterior.

"Es muy difícil detectar situaciones de clandestinidad porque a primera vista es un hogar común, una casa que por puertas adentro puede llegar a tener personas mayores alojadas, al igual que personal trabajando en condiciones de informalidad", explicó.

Por ese motivo, pidió a los vecinos comunicar cualquier sospecha a través de los canales oficiales. Las denuncias pueden realizarse llamando al 147, correspondiente a la Municipalidad de Paraná, o al 911 de la Policía de Entre Ríos.

Finalmente, recomendó verificar siempre que la residencia elegida cuente con las habilitaciones correspondientes antes de alojar allí a un familiar. "Si tienen alguna duda de que este lugar esté debidamente habilitado, que lo consulten con las autoridades competentes", concluyó.