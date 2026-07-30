La filial River Plate Paraná celebra 28 años de pasión, viajes y compromiso solidario

La filial River Plate Paraná celebra 28 años de historia consolidándose como mucho más que un espacio para alentar al "Millonario". Lo que comenzó como la iniciativa de un grupo de amigos para facilitar los viajes al estadio Monumental se transformó en una institución que impulsa actividades deportivas, organiza campañas solidarias y reúne a hinchas de distintas generaciones.

Foto: Filial River Plate Paraná

Uno de sus fundadores, Freddy Monjes, repasó el camino recorrido y destacó el crecimiento que experimentó la filial desde sus primeros años hasta la actualidad. "Éramos un grupo de amigos de la secundaria que quería ir a la cancha y era más fácil invadir Inglaterra que conseguir entradas para ver a River. Ahí dijimos: 'No puede ser que Paraná no tenga una filial', y así empezamos", recordó entre risas.

De un grupo de amigos a una institución reconocida

Monjes explicó que los primeros años estuvieron marcados por el esfuerzo y la organización a pulmón. Las reuniones se hacían donde fuera posible y los viajes se realizaban en colectivos de línea, con largas esperas en Buenos Aires para poder regresar después de los partidos.

"Nos juntábamos hasta abajo de la lluvia para cerrar un viaje. Hoy tenemos una sede con todas las comodidades, pero antes organizábamos todo con cadenas telefónicas porque no existían los celulares ni las redes sociales", relató.

Con el tiempo, la filial dejó de ser un pequeño grupo de amigos para abrir sus puertas a toda la comunidad.

"Ese fue nuestro primer gran desafío: dejar de ser un grupo cerrado y convertirnos en una filial para todos. Costó mucho, pero valió la pena", aseguró. Actualmente la institución no solo organiza viajes para acompañar a River, sino que también desarrolla actividades deportivas y sociales durante todo el año.

Foto: Filial River Plate Paraná

Solidaridad como bandera

Más allá del fútbol, Monjes destacó que una de las principales características de la filial ha sido el trabajo solidario. Durante casi tres décadas realizaron campañas para comedores y merenderos, colaboraron con familias de escasos recursos y participaron de colectas para tratamientos médicos.

"Pasamos de hacer pequeñas donaciones a cocinar para 500 personas. Hemos recorrido una enorme cantidad de merenderos y comedores, además de ayudar en muchas situaciones que nunca se hicieron públicas porque entendemos que esas cosas se hacen de corazón", afirmó.

Foto: Filial River Plate Paraná

También recordó rifas solidarias para costear tratamientos médicos de niños y múltiples acciones destinadas a personas que atravesaban momentos difíciles.

Del Monumental a Japón

La pasión por River llevó a la filial a recorrer prácticamente todo el país y acompañar al equipo incluso en competencias internacionales.

"Empezamos viajando en colectivos de línea y terminamos en Japón. Conocimos toda la Argentina siguiendo a River y también viajamos al exterior. Es un orgullo enorme todo lo que vivimos juntos", expresó.

Con el paso de los años, la institución también logró estrechar vínculos con históricos referentes del club. "Antes era imposible acercarse a un ídolo y hoy hemos tenido la posibilidad de traer a Paraná a muchísimos de ellos", recordó.

Entre los saludos recibidos por el aniversario, Monjes destacó los mensajes enviados por el expresidente Rodolfo D'Onofrio, Hernán Díaz —padrino de la filial— y otras figuras vinculadas al club de Núñez.

Un presente con deporte y nuevos desafíos

Actualmente la filial desarrolla escuelas de fútbol masculino y femenino, futsal, vóley y otras disciplinas, además de mantener activa la organización de viajes para los simpatizantes.

Para Monjes, el crecimiento institucional también se refleja en pequeños logros cotidianos. "Hace poco compramos nuestro primer tractor para cortar el pasto. Puede parecer algo simple, pero para quienes estuvimos desde el principio significa muchísimo porque sabemos todo el esfuerzo que hubo detrás", señaló.

Finalmente, invitó a quienes deseen sumarse a participar de las distintas actividades deportivas y sociales que impulsa la institución.

"El mejor momento es el actual. Nunca me olvido de los comienzos ni de toda la gente que hizo posible este camino, pero seguimos creciendo y queremos que cada vez más personas se acerquen a formar parte de la filial", concluyó.