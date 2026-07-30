Más de 2.600 científicos y 25 premios Nobel reclamaron frenar el ajuste en la ciencia argentina

Más de 2.600 integrantes de la comunidad científica internacional, entre ellos 25 premios Nobel, reclamaron este jueves al gobierno de Javier Milei que detenga el "desmantelamiento" del sistema de ciencia y tecnología argentino. Lo hicieron mediante una carta abierta dirigida al Presidente, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a las autoridades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

En el documento, los firmantes advirtieron sobre el "colapso" que atraviesa el sector como consecuencia de los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el cierre o debilitamiento de organismos públicos dedicados a la investigación científica y tecnológica.

Además, señalaron que la situación se agravó desde marzo de 2024, cuando un grupo de 68 premios Nobel había manifestado su preocupación porque la ciencia argentina se acercaba a un "peligroso precipicio".

Advirtieron que la crisis se profundizó

"Desgraciadamente, lejos de revertirse, aquellas preocupaciones se han profundizado, excediendo límites impensados incluso en aquel entonces", afirmaron en la carta.

Entre los firmantes se encuentran el premio Nobel de Medicina Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, reconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, Nobel de Física y exsecretario de Energía de Estados Unidos; Barry Marshall, quien demostró que la bacteria Helicobacter pylori provoca la mayoría de las úlceras gástricas, y Victor Ambros, ganador del Premio Nobel de Medicina 2024.

La iniciativa fue promovida por el biólogo molecular Alberto Kornblihtt y la física y diputada nacional Adriana Serquis.

Alertaron por la caída de la inversión

Los científicos sostuvieron que la inversión pública en ciencia descendió al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) y afirmaron que el sistema pierde "casi ocho puestos de trabajo por día" desde diciembre de 2023.

También denunciaron la reducción o disolución de organismos científicos y tecnológicos, el congelamiento salarial y la paralización de proyectos estratégicos. En ese marco, cuestionaron los despidos y las intervenciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Los firmantes señalaron además que la CNEA afrontará un nuevo recorte tras la publicación del Decreto 655/2026, difundido el 24 de julio.

Advirtieron por la pérdida de capacidades estratégicas

En la carta, los investigadores remarcaron que el deterioro del sistema científico no solo afecta a quienes trabajan en el sector, sino también a capacidades estratégicas del país en áreas como el desarrollo satelital, la energía nuclear y la biotecnología, campos en los que Argentina integra un grupo reducido de países con tecnología propia.

"Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido", expresaron.

El pronunciamiento coincidió con las protestas que llevan adelante investigadores y becarios del CONICET y de otros organismos científicos por casi 400 despidos que se harían efectivos el 31 de julio, cuando vencen sus becas posdoctorales.

El principal reclamo del sector consiste en una prórroga de esos contratos hasta que se conozcan los resultados de la convocatoria CICYT 2025.

Informe sobre el deterioro salarial

En paralelo, un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) indicó que los trabajadores del CONICET, del Sistema Nacional de Empleo Público y de las universidades nacionales acumulan pérdidas salariales de entre 22,2% y 40,5% desde noviembre de 2023.