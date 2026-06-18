La ciencia argentina descubrió un nuevo roedor en una reserva natural de Córdoba

Un equipo de científicos argentinos descubrió una nueva especie de roedor en el oeste de la provincia de Córdoba y decidió bautizarla en homenaje a dos instituciones clave para la conservación y la investigación científica del país: la Administración de Parques Nacionales y el CONICET.

La especie fue denominada Apnoctomys conicetorum y habita en una reducida franja de bosques del Chaco Serrano, dentro de una región protegida por el Parque Nacional Traslasierra.

El hallazgo fue dado a conocer a través de un estudio científico recientemente publicado y representa un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad argentina.

Además, los investigadores destacaron que no solo se identificó una nueva especie, sino también un nuevo género, un hecho poco habitual dentro de la zoología moderna.

Cómo es la nueva especie

El nuevo roedor pertenece al grupo de las ratas vizcachas, una familia de mamíferos emparentada con los carpinchos y las maras.

Según detallaron los especialistas, se trata de un animal de tamaño mediano que puede alcanzar aproximadamente 35 centímetros de longitud y posee una cola larga y peluda.

Su distribución conocida se limita a sectores de la sierra de Guasapampa, en el oeste cordobés, donde encuentra refugio en ambientes característicos del Chaco Serrano.

Los investigadores estiman que su alimentación estaría basada principalmente en bromelias, plantas que abundan en la región donde fue registrado.

Lugar donde lo descubrieron.

Un homenaje a la ciencia y la conservación

El nombre científico elegido para la nueva especie reconoce el trabajo que realizan tanto el CONICET como la Administración de Parques Nacionales en la protección de la biodiversidad y en el desarrollo del conocimiento científico.

La denominación también busca destacar la labor de investigadores, becarios, técnicos, administrativos y guardaparques que participan en tareas de conservación y estudio de los ecosistemas argentinos.

Los autores del trabajo remarcaron que este tipo de descubrimientos son posibles gracias al esfuerzo conjunto de instituciones científicas y organismos dedicados al cuidado de las áreas protegidas.

Un hallazgo poco frecuente

Los especialistas señalaron que durante la actual década se describieron más de veinte especies nuevas de mamíferos en Argentina.

Sin embargo, el descubrimiento de este roedor tiene una particular relevancia porque constituye el primer género de mamífero identificado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000.

Además de los registros obtenidos en el Parque Nacional Traslasierra, existen observaciones visuales de la especie en otros sectores de la misma franja serrana, entre el dique Pichanas y la Reserva Natural Chancaní.