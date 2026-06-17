Rige alerta amarilla por tormentas: prevén lluvias intensas y granizo en 10 departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de tormentas de variada intensidad para gran parte del territorio entrerriano. El fenómeno podría generar abundantes precipitaciones, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo.
La alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanza a diez departamentos de Entre Ríos para la tarde y la noche de este jueves. El organismo anticipó condiciones de inestabilidad que podrían derivar en tormentas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Según el informe oficial, los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica son Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En estas zonas se esperan fenómenos que podrían provocar importantes acumulados de agua en cortos períodos de tiempo.
Desde el SMN explicaron que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, detallaron que las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 30 y los 70 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.
El avance de un frente frío genera condiciones favorables para tormentas
Las condiciones meteorológicas previstas para este jueves responden al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálida y húmeda instalada sobre el norte del país. Esta combinación genera un escenario propicio para el desarrollo de tormentas con capacidad de producir fenómenos de moderada a fuerte intensidad.
Los especialistas indican que la elevada humedad disponible en la atmósfera favorece la formación de núcleos convectivos capaces de generar lluvias abundantes en cortos lapsos. Este tipo de eventos suele provocar anegamientos temporarios en zonas urbanas y dificultades para la circulación vehicular.
La situación no se limita únicamente a Entre Ríos. El fenómeno también afecta a amplias regiones del noreste argentino y sectores de la región central del país, donde se mantienen vigentes distintos niveles de alerta meteorológica, indicó Leonardo de Benedictis, de Meteored.
Provincias bajo vigilancia por la evolución de las tormentas
Además del norte entrerriano, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para sectores de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero. En todas estas provincias se prevé la ocurrencia de tormentas de variada intensidad durante el transcurso de la jornada.
Los informes meteorológicos destacan que las mayores intensidades podrían concentrarse sobre Corrientes, el este de Chaco y el norte santafesino, donde la disponibilidad de humedad resulta especialmente elevada para esta época del año.
Las tormentas previstas podrían estar acompañadas por ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. Por este motivo, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones de los pronósticos.