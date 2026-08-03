La autopsia reveló cómo murió la joven asesinada tras acudir a una supuesta oferta laboral

Johana Mailén Antonich, de 24 años, fue asesinada de una puñalada en la cervical, lo que le provocó una hemorragia y derivó en un paro cardíaco, según indicaron los médicos que realizaron la autopsia preliminar al cadáver de la joven hallada muerta en Mar del Plata.

En el informe además, los forenses indicaron que no se hallaron lesiones de índole sexual en la zona genital del cuerpo.

El femicidio fue descubierto este domingo a la madrugada en la zona de Punta Canteras. En ese lugar quedaron detenidos los dos principales sospechosos, de 26 y 27 años.

A pesar de que la operación descartó la posibilidad de que hubiera existido caso de abuso agravado porque no se registraron indicios de ese tipo, el fiscal Russo no desechó la hipótesis de que se haya producido una agresión sexual del tipo de tocamientos o incluso un intento de violación del que la víctima pueda haberse defendido. Para establecer con exactitud lo ocurrido, aguardará por la recolección de más elementos probatorios e, incluso, a la indagatoria de los imputados.

También será de relevancia la declaración de los propios familiares de la joven, quienes la identificaron en el lugar del hecho, en el que yacía muerta y sin el pantalón colocado. Poco antes, en horas de la noche del sábado, los parientes de Antonich habían iniciado su desesperada búsqueda tras no tener novedades de su paradero.

Más precisamente, el informe de autopsia reveló que a causal de la muerte fue un ataque de arma blanca en el cuello que le afectó a la joven la zona traqueal y provocó un shock hipovolémico. La cantidad precisa de heridas provocadas por la agresión se conocerá con certeza con el informe definitivo.

La víctima, madre de dos hijas, había concurrido a Punta Canteras tras una propuesta de trabajo ofrecida en redes sociales. Un remisero la llevó y permaneció esperándola, pero al ver que no regresaba se retiró con la idea de que se había quedado a trabajar y no le había podido avisar.

Sin embargo, con el correr de las horas y al no conocerse sobre su paradero, la familia comenzó su propia búsqueda. Luego de recuperar la charla en la red social y con otros datos recogidos por testigos se estableció el lugar preciso al que había ido. Pasada la medianoche, parientes de Johana y personal de la comisaría quinta llegaron hasta el balneario Punta Cantera y tras una breve recorrida vieron a dos hombres que prendían fuego en un tacho.

Cuando la policía se acercó a consultarlos, los dos salieron corriendo pero poco después fueron detenidos cuando intentaban esconderse debajo del parador Waikiki. Uno de ellos presentaba la ropa manchada con sangre y ambos tenían rasguños en su rostro.

Al realizar una recorrida por las instalaciones los policías encontraron una moto que sería de uno de los presuntos autores y a unos metros fue localizado el cadáver. (La Capital MDP)