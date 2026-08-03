Docentes realizan un paro a nivel nacional: qué gremios adhieren en Entre Ríos

Este lunes se realiza un paro nacional docente, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ante la "permanente negativa" que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

De acuerdo a lo anunciado por CTERA y diversos sindicatos, el cese de actividades, que en principio será por 24 horas, persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

"Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", argumentaron.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento "urgente" se debe al "deterioro" de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en "defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto".

Dónde afecta

Esta medida coincide con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impacta en todo el país. Si bien afecta a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

La medida de fuerza del lunes alcanzará a docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos.

En la provincia de Entre Ríos, AGMER, AMET se suman al paro, al igual que los docentes universitarios nucleados en AGDU que ratificaron su adhesión por el reclamo a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la reapertura de las paritarias y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

El Gobierno nacional advirtió sanciones

Conocida la medida de los gremios, el Gobierno nacional advirtió que el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) deberá garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, en cumplimiento de la legislación vigente.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral establece a la educación como un servicio esencial y fija obligaciones durante las medidas de acción directa.

En ese marco, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que el artículo 101 de la norma dispone que debe asegurarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.