Boca lo ganaba, Newell’s lo remontó y Velasco selló el empate en Rosario

Boca empató 2-2 frente a Newell’s este domingo en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Xeneize estuvo en ventaja, sufrió la remontada del local durante el inicio del segundo tiempo y consiguió la igualdad a diez minutos del final.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue superior durante la primera etapa y abrió el marcador a los 29 minutos. Sebastián Villa lanzó un centro preciso y Santiago Ascacíbar se impuso de cabeza dentro del área para establecer el 1-0.

La visita tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Miguel Merentiel exigió una buena respuesta de Josué Reinatti y posteriormente conectó un cabezazo que se estrelló contra el travesaño. Newell’s mostró dificultades para generar peligro y llegó al descanso con una desventaja mínima.

Newell’s remontó el partido en pocos minutos

La historia cambió rápidamente en el complemento. A los cuatro minutos, Matías Cóccaro recibió dentro del área después de una acción iniciada con un lateral, se acomodó ante la marca y definió para conseguir el empate.

Newell’s aprovechó la desconexión defensiva de Boca y completó la remontada a los 13 minutos. Luca Regiardo apareció sin marca en la puerta del área y remató para colocar el 2-1, aunque los futbolistas visitantes reclamaron una infracción durante el comienzo de la jugada.

El conjunto rosarino controló el trámite durante varios minutos y obligó al Xeneize a retroceder. Arruabarrena buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Milton Giménez, Alan Velasco y Leandro Lozano.

Velasco rescató un punto para Boca

A los 35 minutos, Boca encontró el empate mediante un contraataque. Leonel Flores avanzó por la derecha y Tomás Aranda habilitó a Velasco, quien definió de zurda para marcar el 2-2 definitivo.

En los minutos finales, Milton Giménez tuvo una oportunidad dentro del área, pero no logró conectar la pelota con precisión. El marcador no volvió a modificarse y ambos equipos repartieron puntos en Rosario.

Con este resultado, el Xeneize sumó su primer punto en el Clausura. Había perdido 3-0 contra Deportivo Riestra en su estreno, mientras que su partido frente a Estudiantes por la segunda jornada fue postergado por la participación en la Copa Sudamericana.