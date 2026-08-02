Los impactantes looks de Marta Fort en Las Vegas: microbikini y transparencias

Marta Fort volvió a marcar tendencia durante su paso por Las Vegas, donde presentó dos looks total black pensados para diferentes momentos del día. La influencer alternó entre una microbikini negra y un conjunto nocturno confeccionado íntegramente en encaje.

Para disfrutar de una jornada soleada en uno de los reconocidos hoteles de la ciudad estadounidense, eligió un traje de baño de dos piezas en negro, un tono que permanece entre los clásicos de cada temporada.

El corpiño tenía formato triangular y un pequeño herraje metálico en el centro, mientras que la bombacha era colaless, de tiro bajo y con tiras regulables en los laterales.

Marta Fort eligió un traje de baño total black

Durante el día, Marta Fort llevó su cabello rubio platinado suelto y se mostró sin maquillaje. El bronceado y las mejillas enrojecidas por el sol completaron una producción de estética natural y relajada.

La heredera de Ricardo Fort acompañó la microbikini con accesorios discretos. Sumó un collar fino con un dije en forma de cruz y varias pulseras delicadas, sin incorporar otros elementos que compitieran con el traje de baño.

La elección combinó la moldería minimalista con detalles metálicos y se sumó a la tendencia de las microbikinis monocromáticas, que vuelven a ganar protagonismo de cara a la próxima temporada de verano.

Encaje y transparencias para la noche en Las Vegas

Para su salida nocturna, Marta Fort conservó el negro como color principal, pero cambió por completo la propuesta. Desde la habitación del hotel mostró un conjunto de dos piezas realizado en encaje semitransparente.

El outfit estaba compuesto por una blusa de mangas largas, escote pronunciado en V y botones en la parte delantera. La combinó con un pantalón capri recto, ajustado al cuerpo y confeccionado con el mismo género.

Las transparencias dejaron visible la lencería negra que llevaba debajo y reforzaron el estilo de la producción. Para completar la apuesta nocturna, eligió un maquillaje sutil, con delineado negro y acabado luminoso en la piel, además del mismo collar con cruz que había utilizado durante el día.