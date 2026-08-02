La Liga Profesional confirmó cuándo se jugarán las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura

Se oficializó la programación de las fechas 4, 5, 6, y 7 del camponato de primera división. Se destacan los duelos Boca-Vélez, Tigre-River, Racing-Boca y el clásico entre San Lorenzo y Huracán.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación oficial de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026. De esta manera, los clubes ya conocen el cronograma completo para afrontar un tramo clave del campeonato durante agosto.
Entre los partidos más destacados aparecen Boca-Vélez, Tigre-River, el clásico San Lorenzo-Huracán y el esperado Racing-Boca, que se disputará en la sexta jornada interzonal.
La fecha 4 comenzará el viernes 7 de agosto con los encuentros entre Rosario Central y Aldosivi, e Independiente Rivadavia frente a Estudiantes de Río Cuarto.
El sábado tendrá como principales atractivos el duelo entre Tigre y River, desde las 17, y Boca ante Vélez, a partir de las 19.15 en La Bombonera.
El domingo 9 de agosto se jugará el clásico entre San Lorenzo y Huracán, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Racing en otro de los encuentros destacados de la jornada.
Boca-Racing y River-Vélez, los grandes duelos que tendrá el Torneo Clausura en agosto
En la fecha 5, Boca visitará a Platense el sábado 15 de agosto, mientras que River será local frente a Argentinos Juniors el domingo. Además, el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia se disputará ese mismo sábado desde las 16.45.
La fecha 6, de carácter interzonal, tendrá uno de los partidos más esperados del campeonato: Racing recibirá a Boca el domingo 23 de agosto, desde las 21.30. Ese mismo día, River será anfitrión de Vélez en el Monumental, mientras que Independiente enfrentará a Independiente Rivadavia.
Por su parte, la fecha 7 contará con Boca recibiendo a Lanús el sábado 29 de agosto y con River visitando a Banfield el domingo 30. Además, Independiente será local ante Gimnasia de Mendoza y Racing viajará a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026.
Fecha 4
Viernes 7 de agosto
19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Sábado 8 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
17.00 Tigre – River (Zona B)
19.15 Boca – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente – Platense (Zona A)
21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Domingo 9 de agosto
15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
20.15 Argentinos – Racing (Zona B)
Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A)
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
21.15 Platense – Boca (Zona A)
Domingo 16 de agosto
15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
18.00 River – Argentinos (Zona B)
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
16.00 Atlético Tucumán – Instituto
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.
21.00 Newell’s – Banfield
21.00 Huracán – Deportivo Riestra
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes
14.45 Barracas Central – Platense
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
19.15 River – Vélez
21.30 Racing – Boca
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba
21.15 Lanús – Argentinos
21.15 Talleres – Rosario Central
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)
19.00 Boca – Lanús (Zona A)
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)