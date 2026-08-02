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Economía Haberes de las fuerzas de seguridad

Sueldos de Gendarmería en agosto 2026: cuánto cobra cada rango y quiénes reciben un plus

Los sueldos de Gendarmería en agosto 2026 mantienen la escala vigente, a la espera de una nueva actualización. Los haberes van desde $711.920 hasta $2,63 millones y hay adicionales por prevención barrial.

2 de Agosto de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

Los sueldos de Gendarmería en agosto 2026 mantienen la escala vigente, a la espera de una nueva actualización. Los haberes van desde $711.920 hasta $2,63 millones y hay adicionales por prevención barrial.

Los sueldos de Gendarmería en agosto 2026 mantienen por el momento los valores de la última escala salarial vigente, debido a que el Gobierno nacional no oficializó una nueva actualización para el personal de la fuerza. Los ingresos varían según la jerarquía y pueden superar los $2,6 millones mensuales.

 

De esta manera, los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina cobrarán durante agosto los mismos valores establecidos previamente por el Ministerio de Seguridad. Los montos parten desde $711.920,04 para un Gendarme II y alcanzan los $2.635.216 para un Comandante General.

A esos haberes se puede sumar un suplemento específico para los efectivos destinados a tareas de prevención barrial. El adicional depende también de la jerarquía y puede superar el millón de pesos en los rangos superiores.

 

Cuánto cobra cada rango de Gendarmería

 

La escala vigente para agosto establece los siguientes valores: Comandante General, $2.635.216; Comandante Mayor, $2.398.955,25; Comandante Principal, $2.153.607,57; Comandante, $1.771.955,58; Segundo Comandante, $1.453.912,27; Primer Alférez, $1.226.738,49; Alférez, $1.089.756,36; y Subalférez, $990.687,61.

 

Para el resto de las jerarquías, los montos son: Suboficial Mayor, $1.533.000,48; Suboficial Principal, $1.387.330,82; Sargento Ayudante, $1.261.209,85; Sargento Primero, $1.146.554,38; Sargento, $1.042.322,17; Cabo Primero, $947.565,63; Cabo, $861.423,24; Gendarme, $783.112,06; y Gendarme II, $711.920,04.

 

Hasta el momento no se oficializó una nueva recomposición para agosto. Por ese motivo, cualquier modificación de estos valores dependerá de una resolución posterior del Gobierno nacional.

 

El plus por tareas de prevención barrial

 

El personal que desempeña funciones dentro de operativos de prevención barrial percibe un suplemento adicional. Para los rangos de Comandante General, Mayor y Principal, los valores son de $1.099.756,56; $956.312,03 y $820.868,51, respectivamente.

 

El adicional alcanza los $707.647,32 para Comandante; $604.823,59 para Segundo Comandante; $525.932,96 para Primer Alférez; $482.508,12 para Alférez; y $446.764,19 para Subalférez. En tanto, un Suboficial Mayor recibe $647.790,14 y un Suboficial Principal, $605.411,34.

Para Sargento Ayudante corresponde un adicional de $565.806,85; Sargento Primero, $523.895,10; Sargento, $471.979,46; Cabo Primero, $410.415,01; Cabo, $383.565,96; Gendarme, $358.473,13; y Gendarme II, $343.478,67. Estos montos solamente se liquidan a quienes cumplen las funciones contempladas en el programa.

 

Requisitos para ingresar a Gendarmería

 

Para incorporarse a Gendarmería Nacional, los aspirantes deben ser argentinos nativos o por opción, contar con DNI vigente y tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción.

 

Los menores de edad necesitan autorización de sus padres o tutores. Además, deben cumplir con las exigencias de estatura establecidas por la institución y las disposiciones relacionadas con tatuajes visibles al utilizar el uniforme reglamentario.

El proceso de ingreso contempla también evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y académicas. Quienes superan las diferentes instancias puede

Temas:

Gendarmería Nacional agosto 2026 ingresos sueldos montos
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