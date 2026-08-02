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Policiales Siniestro vial en jornada con escasa visibilidad

Dos motociclistas chocaron de frente por la niebla en Paraná y uno sufrió graves fracturas

Dos motociclistas chocaron de frente por la niebla en Paraná cuando regresaban de trabajar. Uno sufrió fracturas de tibia, peroné y una mano y fue operado.

2 de Agosto de 2026
Motociclistas chocaron de frente por la niebla en Paraná.
Motociclistas chocaron de frente por la niebla en Paraná. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Dos motociclistas chocaron de frente por la niebla en Paraná cuando regresaban de trabajar. Uno sufrió fracturas de tibia, peroné y una mano y fue operado.

Dos motociclistas chocaron de frente por la niebla en Paraná y resultaron lesionados cuando circulaban en sentidos contrarios por la intersección de avenida López Jordán y calle Hoffman. Ambos regresaban de sus trabajos cuando se produjo el fuerte impacto.

 

Como consecuencia de la colisión, los dos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica y debieron ser asistidos por personal de emergencias. Posteriormente fueron trasladados en ambulancia para recibir atención médica.

Uno de los motociclistas sufrió lesiones de carácter grave y quedó internado. Según informaron fuentes policiales, presentó fracturas de tibia y peroné, además de fracturas en una de sus manos, por lo que ingresó a quirófano para ser intervenido.

 

Investigan las circunstancias del choque

 

El otro conductor sufrió politraumatismos y permanecía bajo atención médica, a la espera de estudios para determinar el alcance de las lesiones.

De acuerdo con las primeras manifestaciones recabadas tras el accidente, al momento del choque había escasa visibilidad en el sector debido a la intensa neblina.

 

La Fiscalía interviniente ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso la participación de personal de Accidentología Vial de la Policía Científica para establecer las circunstancias del siniestro.

Temas:

Paraná Niebla Accidente
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