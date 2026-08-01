Grave choque entre un auto y una moto: joven de 19 años fue derivado a Paraná

Un grave accidente de tránsito entre un auto y una moto se registró este sábado al mediodía en Valle María. Como consecuencia del impacto, un joven de 19 años sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital San Martín de Paraná.

El siniestro involucró a un automóvil Citroën Aircross, conducido por un hombre de 58 años, y una motocicleta Gilera Sahel de 150 centímetros cúbicos, en la que circulaba el joven. Ambos involucrados eran domiciliados en Valle María.

Según informó a DiamanteFM el jefe departamental de Policía, Mario Celis, el motociclista resultó con heridas de consideración a raíz del impacto. Tras recibir las primeras asistencias, se dispuso su derivación hacia la capital entrerriana.

El joven quedó internado en Paraná

El joven de 19 años fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde quedó internado bajo atención médica. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones respecto de las lesiones que sufrió ni sobre su evolución.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, personal de Policía Científica de Diamante intervino en el lugar y realizó las pericias correspondientes.

Las actuaciones buscaron establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Investigan cómo ocurrió el choque

Los resultados de las pericias serán incorporados a la investigación para reconstruir la secuencia del siniestro y establecer las eventuales responsabilidades.

Desde la Policía reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener las medidas de precaución necesarias al momento de circular por la vía pública.