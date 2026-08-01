Joven entrerriano que esperaba trasplante de corazón ingresó a quirófano: "Sigamos unidos por Julio"

Julio Iván Galarraga, el joven entrerriano de 24 años que atraviesa una compleja situación de salud, ingresó este sábado 1 de agosto, a las 8:20, al quirófano del Sanatorio Parque de Rosario para recibir el esperado trasplante de corazón. Después de una extensa espera, su familia confirmó que comenzó la intervención y pidió acompañamiento durante las horas decisivas.

“¡Hoy es un día muy importante para Julio!”, expresaron sus familiares al comunicar la noticia a Elonce. El joven, oriundo de Las Cuevas, departamento Diamante, permanecía internado en Rosario mientras aguardaba la aparición de un donante compatible.

La intervención estaba prevista inicialmente para el viernes 31 de julio. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas impidieron realizar el traslado del corazón del donante y obligaron a reprogramar el procedimiento para este sábado.

Horas decisivas para conocer su evolución

“Después de una larga espera, hoy 1 de agosto, a las 8:20 de la mañana, Julio ingresó al quirófano para recibir el tan esperado trasplante de corazón”, informó la familia a Elonce.

Según señalaron, las primeras novedades sobre el resultado de la intervención y la evolución del joven se esperaban entre las 15 y las 16 de este sábado. “Mientras esperamos con mucha fe, queremos pedirles que nos sigan acompañando”, manifestaron.

El trasplante representó un momento determinante después de un prolongado proceso atravesado por Julio y su familia. Durante ese tiempo debieron afrontar numerosos gastos vinculados con los tratamientos, traslados, alimentación y necesidades cotidianas.

Pidieron con urgencia dadores de sangre

Mientras se realizaba la intervención, la familia lanzó un pedido urgente de dadores de sangre para el lunes 3 de agosto. Se necesitaban personas de los grupos 0 positivo u 0 negativo que pudieran concurrir al Sanatorio Parque, ubicado en Boulevard Oroño 360, Rosario.

“Quienes tengan familiares, amigos o conocidos cerca, les pido por favor que se acerquen a donar sangre, es donar vida”, solicitaron. La convocatoria se sumó a las distintas campañas que acompañaron el tratamiento del joven durante los últimos meses.

La situación movilizó desde hace tiempo a vecinos de Las Cuevas y otras localidades de Entre Ríos. Ante las dificultades económicas y logísticas que implicó el tratamiento, la comunidad colaboró mediante donaciones de sangre, alimentos, ropa, rifas y diferentes iniciativas solidarias.

Una familia acompañada por la solidaridad

La familia de Julio debió sostener su permanencia fuera de Entre Ríos sin contar con movilidad propia y haciendo frente a los gastos derivados de la delicada situación de salud del joven. Frente a esas dificultades, diferentes personas y organizaciones de la región colaboraron para acompañarlos.

Ahora, ante el trasplante y el proceso de recuperación que deberá afrontar posteriormente, sus familiares indicaron que todavía necesitaban asistencia para cubrir alimentación, movilidad, elementos de higiene y otras necesidades diarias. Para quienes desearan realizar un aporte económico, informaron el alias javiergalarraga8, a nombre de Javier Humberto Galarraga.

También continuaba vigente una rifa solidaria que contaba con 17 premios y cuyos números tenían un valor de 5.000 pesos. Lo recaudado sería destinado a afrontar los gastos posteriores al alta médica, entre ellos controles, medicamentos, curaciones y las distintas necesidades vinculadas con la recuperación.

La campaña continuará durante su recuperación

Para colaborar con la rifa, la familia informó el alias uncorazonparajulio, a nombre de Milagros Carril. Las personas interesadas podían comunicarse al 3435138990 para consultar la grilla de números disponibles.

El acompañamiento de vecinos y personas de distintos puntos de Entre Ríos se mantuvo durante el complejo proceso que atravesó Julio. Cada campaña permitió colaborar con una familia que concentró sus esfuerzos y recursos en acompañar al joven mientras esperaba una posibilidad que finalmente llegó este sábado.

“Cada oración, cada donación, cada difusión y cada mensaje de aliento nos da fuerzas para seguir adelante. Gracias por estar, por acompañarnos y por no soltarnos la mano en el momento más difícil de nuestras vidas”, expresó la familia.

Mientras aguardaban las primeras novedades médicas después de la intervención, los familiares realizaron un último pedido: “Hoy más que nunca les pedimos que recen por Julio y por todo el equipo médico que está haciendo posible este milagro”.

“Gracias de corazón. Sigamos unidos por Julio”, concluyeron.