Buscan una vivienda para que joven pueda acceder a lista de espera para trasplante de corazón

REDACCIÓN ELONCE
Iván Galarraga, de 24 años, padece una cardiopatía congénita y su permanencia en una vivienda en condiciones es una de las condiciones exigidas para ingresar a la lista de espera de un trasplante cardíaco. “Es mi hijo y no sé qué hacer”, lamentó su padre.
El trasplante de corazón para Iván Galarraga depende hoy de una condición fundamental: contar con una vivienda adecuada que le permita ingresar a la lista de espera para recibir el órgano que necesita. El joven, de 24 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de La Baxada de Paraná y su familia lanzó un pedido solidario a la comunidad para intentar resolver una situación que se volvió urgente.
Iván padece una cardiopatía congénita y una discapacidad madurativa. Vive junto a su familia en la zona rural de Las Masitas, en el departamento Diamante, pero las condiciones de la vivienda y la ubicación del lugar no cumplen con los requisitos necesarios para avanzar en el proceso previo al trasplante.
“Nos están pidiendo sacarlo de allá donde vivimos para que pueda entrar en lista de espera para su trasplante”, explicó su padre, Javier Galarraga.
Una situación cada vez más compleja
Según relató, la familia atraviesa dificultades económicas que impiden concretar las mejoras necesarias en la vivienda donde residen actualmente. “Es una casa sin terminar, hay mucha humedad y además no lo puedo tener en el campo porque las calles son de ripio y tierra. Eso es lo que me han dicho”, señaló.
Hace un tiempo, vecinos y personas solidarias colaboraron con materiales para avanzar en algunas obras. Sin embargo, los trabajos no pudieron completarse por falta de recursos económicos y mano de obra. “Recibimos materiales, tenemos pisos y otras cosas, pero no hay efectivo para terminar. No tengo forma de hacerlo”, lamentó.
Internaciones frecuentes y preocupación médica
La salud de Iván se deterioró en los últimos meses. Según explicó su padre, las descompensaciones son cada vez más frecuentes y obligan a internaciones recurrentes. “Se está atacando cada 14 o 15 días, y a veces aguanta menos”, indicó.
Los síntomas comienzan con vómitos, malestar estomacal y rechazo a la alimentación. Cuando aparecen estas señales, la familia debe trasladarlo de inmediato al hospital. Actualmente, Iván permanece internado en terapia intensiva de La Baxada, donde los profesionales trabajan para estabilizar nuevamente su estado de salud.
Un llamado a la solidaridad
La familia busca una solución habitacional que permita cumplir con los requisitos médicos exigidos para incorporarlo a la lista de espera de trasplante cardíaco.
“Tenemos que conseguirle algo urgente para poder ponerlo en lista de espera y que Dios nos ayude para que salga todo bien”, expresó su padre.
Conmovido por la situación, agregó: “Es mi hijo y no sé qué hacer”.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Javier Galarraga al teléfono 3434-718712.
También se encuentra habilitada una cuenta de Mercado Pago con el alias javiergalarraga8 y cuyo titular es Javier Humberto Galarraga.
“Les pido que se pongan la mano en el corazón. No lo hagan por mí, háganlo por mi hijo. Es él quien necesita ayuda”, concluyó.