Se realizarán en agosto las instancias regionales de la Feria de Educación 2026

Se desarrollarán durante agosto las jornadas regionales de la Feria de Educación 2026, una instancia que reunirá de manera presencial a los proyectos seleccionados de toda la provincia para continuar el proceso de evaluación y socialización de las propuestas.
El Consejo General de Educación (CGE) desarrollará durante agosto las jornadas regionales de la Feria de Educación 2026, una instancia que reunirá de manera presencial a los proyectos seleccionados de toda la provincia para continuar el proceso de evaluación y socialización de las propuestas.
Desde la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del CGE se destacó que cada departamento podrá estar representado por hasta cinco proyectos, procurando la participación de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, así como de los diferentes ejes Steam.
Durante julio, más de 1.200 proyectos elaborados por docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades participaron de la instancia escolar, de los cuales se ha informado a los proyectos que asistirán a la instancia regional e informando paulatinamente las devoluciones a todos los proyectos recepcionados.
La primera jornada se realizará el 13 de agosto en la ciudad de Chajarí, en la escuela secundaria Nº 15 San Antonio, con la participación de proyectos de los departamentos Colón, Concordia, Federación y San Salvador.
La segunda sede será Feliciano, el 14 de agosto, en la escuela primaria Nº 1 Cornelio Saavedra, donde se presentarán también investigaciones de los departamentos Feliciano, Federal y La Paz.
Las actividades continuarán el 20 de agosto en Villaguay, en la escuela de educación técnica Nº 1 Doctor Conrado Etchebarne. Allí participarán proyectos de los departamentos Villaguay, Diamante, Paraná, Nogoyá y Victoria.
La última jornada regional tendrá lugar el 21 de agosto en Rosario del Tala, en la escuela secundaria y superior Nº 4 Julio Ossola, con propuestas del departamento anfitrión, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay y Tala.
Los proyectos que resulten destacados en estas instancias regionales representarán a Entre Ríos en la etapa nacional de la Feria de Educación 2026.