Médica entrerriana lucha por su vida tras choque fatal en autopista Rosario–Santa Fe

La mujer fue trasladada en código rojo a un hospital de la región.

Una médica entrerriana lucha por su vida tras el grave choque ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe, donde murieron dos colegas con quienes regresaba de trabajar en una clínica de Coronda.

Se trata de María Florencia Cuevas, oriunda de Victoria, quien sobrevivió al violento impacto y permanece internada con lesiones de consideración, informó Rosario3.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.40 del viernes en el kilómetro 65 de la autopista, a la altura de Monje. Los tres profesionales viajaban en un automóvil Toyota cuando fueron embestidos por un camión Mercedes-Benz con acoplado que, según los primeros datos de la investigación, habría invadido el carril por el que circulaban.

Como consecuencia del impacto murieron Agustín Ferreyra Greca, médico oriundo de Paraná y exjugador de rugby del Club Atlético Estudiantes (CAE), y Alejo Vicentín, profesional oriundo de Avellaneda, en el norte santafesino. Ambos compartían la residencia de Oftalmología.

La médica entrerriana fue rescatada entre los hierros

Cuevas ocupaba el asiento trasero del automóvil y quedó atrapada entre los hierros retorcidos después de la colisión. Bomberos Voluntarios de Barrancas y Maciel desplegaron un operativo para poder retirarla del vehículo.

Una vez concretado el rescate, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) la trasladó en código rojo a un hospital de la región. La profesional sufrió lesiones de consideración y permanece internada tras sobrevivir al impacto que provocó la muerte de sus dos compañeros.

Los tres médicos regresaban luego de haber atendido pacientes en una clínica privada de Coronda. El viaje terminó abruptamente cuando se produjo la colisión en medio de las intensas lluvias que afectaban a la región.

El choque ocurrió durante un fuerte temporal

Al momento del siniestro regía una alerta meteorológica y se registraban fuertes precipitaciones sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Las condiciones climáticas y el estado de la calzada serán parte de los elementos que deberán analizarse para reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, el camión habría cruzado hacia el carril contrario e impactado contra el lateral izquierdo del Toyota. La violencia de la colisión provocó que Ferreyra Greca y Vicentín murieran en el lugar.

La Fiscalía ordenó diferentes pericias para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que el transporte terminó sobre el carril por el que circulaban los profesionales.

Dolor por la muerte del médico paranaense

Agustín Ferreyra Greca era oriundo de Paraná y, además de desempeñarse como médico oftalmólogo, había sido jugador de rugby del Club Atlético Estudiantes.

Tras conocerse su fallecimiento, el CAE resolvió suspender todas las actividades previstas para este sábado en señal de duelo. La Unión Entrerriana de Rugby también manifestó públicamente sus condolencias a la familia y a la institución paranaense.

La muerte de Alejo Vicentín, en tanto, generó una fuerte conmoción en Avellaneda y Reconquista. El joven médico era reconocido en la región por su actividad profesional.

El camionero quedó imputado

El conductor del transporte fue identificado como Esteban Rinaudo, oriundo de Seeber, provincia de Córdoba. Tras las primeras actuaciones judiciales, quedó imputado por doble homicidio culposo en siniestro vial.

Mientras avanzan las pericias para determinar cómo ocurrió la colisión, la atención permanece centrada en la evolución de María Florencia Cuevas, la médica entrerriana que sobrevivió al fatal choque.