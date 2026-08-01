Alcoholizado al volante chocó y mató a una joven en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El conductor de una camioneta Toyota impactó desde atrás a una Renault Express que aguardaba su paso en el semáforo. Como consecuencia del violento impacto, una joven perdió la vida en el acto. Ocurrió esta madrugada en Circunvalación y Churruarín.
Una joven perdió la vida como consecuencia de un fatal accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado sobre avenida Circunvalación y calle Churruarín en Paraná.
De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, por motivos que tratarán de establecerse de forma fehaciente, impactó desde atrás a una Renault Express que aguardaba su paso en el semáforo.
Como consecuencia del violento impacto, una joven que iba en el interior del utilitario perdió la vida en el acto.
En tanto, su mamá fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín. Desde el nosocomio se confirmó a Elonce que la mujer ingresó con politraumatismos y una herida cortante en cuero cabelludo, por lo que estaba siendo asistida en la guardia de emergencias. Los primeros informes indican que se encuentra internada en grave estado.
El padre de la víctima fatal y esposo de la mujer hospitalizada permanecía en el lugar de la tragedia vial.
Según pudo confirmar Elonce, el hombre que iba al mando de la Hilux-y que que desencadenó el fatal siniestro- transitaba bajo los efectos del alcohol.