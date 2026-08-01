Abella largará desde la pole en el Desafío de las Estrellas del TC: Werner lo hará 44º

El piloto de Ford Mustang obtuvo la bolilla número uno en el sorteo del Turismo Carretera y encabezará la grilla en San Juan. El líder del campeonato, Jonatan Castellano, comenzará desde el puesto 53.
Sebastián Abella (Ford Mustang) largará desde la pole position en la décima edición del Desafío de las Estrellas, la competencia especial correspondiente a la novena fecha del Turismo Carretera, que se disputará este domingo en el autódromo El Villicum, en San Juan.
El piloto de Campana obtuvo la bolilla número uno en el sorteo realizado este viernes, por lo que encabezará la grilla de partida. A su lado partirá Marcos Castro (Torino), quien sacó el número dos. En el otro extremo de la formación estará el líder del campeonato, Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que comenzará la carrera desde la última posición tras obtener la bolilla 53.
“Quiero procesar lo que está pasando. Mañana con el equipo vamos a analizar la estrategia”, expresó Abella luego del sorteo.
Una carrera especial sin clasificación ni series
Será la segunda participación de Abella en el Desafío de las Estrellas. La anterior fue en 2024, cuando largó décimo por sorteo y abandonó la competencia a nueve vueltas del final. En total, el piloto suma 21 presentaciones en el Turismo Carretera.
Como es habitual en esta fecha especial, no habrá clasificación ni series. La grilla se definió exclusivamente mediante sorteo y la competencia contará con un recorrido más extenso de lo habitual, con 66 vueltas y una detención obligatoria en boxes para la recarga de combustible.
La modalidad suele ofrecer alternativas estratégicas y oportunidades para quienes parten desde posiciones retrasadas, ya que el ingreso a boxes y el desarrollo de la carrera suelen modificar el orden de los protagonistas.
Los candidatos largarán desde atrás
El sorteo no favoreció a varios de los principales aspirantes al campeonato. Jonatan Castellano, líder del certamen, largará desde el puesto 53, mientras que su escolta, Otto Fritzler (Mercedes-Benz), iniciará la prueba desde la posición 45.
Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), vigente campeón de la categoría, comenzará desde el lugar 37. En tanto, Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), líder del Torneo de Carreras Especiales, partirá desde el puesto 47. Mariano Werner, en cambio, lo hará 44º.
Detrás de la primera fila integrada por Abella y Castro se ubicarán Joaquín Ochoa (Dodge Challenger), Santiago Álvarez (Toyota Camry), Augusto Carinelli (Ford Mustang) y Matías Canapino (Torino), quienes buscarán aprovechar una posición de privilegio desde el inicio de la competencia.