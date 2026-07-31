La mamá del bombero fallecido reveló cuál era su última voluntad

La mamá de Andrés Bosch, uno de los dos bomberos cordobeses que murieron en la tragedia del helicóptero ocurrida en San Juan, compartió un conmovedor testimonio en el que recordó la vocación de servicio de su hijo, habló de cómo recibió la noticia del accidente y reveló cuál era su última voluntad.

Bosch, oriundo de Villa Dolores, se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Había asumido esa función en febrero de 2024, tras ser propuesto por el Ministerio del Interior.

La intuición de una madre

Blanca contó que se dirigía a la ciudad de Córdoba para realizarse estudios médicos cuando recibió un llamado que cambió el rumbo de la jornada. Viajaba junto a Simón, uno de los hijos de Andrés, y les pidieron que regresaran a la vivienda familiar.

En un primer momento pensaron que el problema involucraba a Fermín, el otro hijo del bombero. Sin embargo, la mujer aseguró que de inmediato sintió que la tragedia tenía relación con Andrés.

Foto: El DoceTV.

“Yo tengo ese sexto sentido de madre y digo ‘le tenemos que avisar a Andrés, Andrés está en un helicóptero y le resulta fácil venir’”, recordó.

Según relató, instantes después comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. “Dije ‘Andrés está en un helicóptero’ y sabía que era Andrés”, expresó al recordar el momento previo a la confirmación de la noticia.

"Para mí se fue de comisión"

Durante la entrevista, Blanca eligió hablar de su hijo en tiempo presente y explicó que esa es la forma que encontró para sobrellevar el dolor. “En este momento Andrés sigue estando, para mí se fue de comisión”, afirmó.

La mujer explicó que su hijo acostumbraba viajar durante varios días por cuestiones laborales y que esa imagen la ayuda a enfrentar el duelo. “Andrés no está en San Juan, no está ahí dónde está, Andrés está de comisión”, reiteró.

También recordó cómo fue su crianza y el valor que siempre le dio a la libertad. “Le puse plumas a las alas”, expresó. Y agregó: “Si vos a un pájaro le enseñás a volar, no le podés cortar las alas”.

Un hombre solidario y comprometido

Blanca definió a Andrés Bosch como “un hijo espectacular” y destacó que desde pequeño demostró una enorme sensibilidad hacia los demás.

Contó que cuando tenía apenas 12 años trabajaba en un vivero y utilizaba el dinero que ganaba para comprarle ropa a su hermano. “Ese era Andrés, siempre apoyándome, defendiéndome”, recordó.

Foto: El DoceTV.

Además, aseguró que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban. “Andrés es de los que se sacan lo que tienen puesto para compartirlo”, sostuvo. Y añadió: “Hay que recordarlo como una persona de bien, Andrés era muy humano”.

El último deseo de Andrés Bosch

Entre los recuerdos más felices, Blanca mencionó un viaje a París que Andrés y su pareja le regalaron meses atrás para cumplir uno de sus mayores sueños, indicó El DoceTV.

“Hacía tantos años que no me reía, y nos reímos tanto en ese viaje. Me quedo con todo eso, con lo bonito”, expresó con emoción. Luego resumió el vacío que dejó su partida: “Se fue mi gran amigo, mi paño de lágrimas, mi confidente, mi protector”.

Finalmente, la madre del bombero reveló cuál era la voluntad que Andrés había manifestado para el día de su despedida. Contó que no quería velatorio, flores ni misas.

Según explicó, Bosch deseaba ser cremado y que sus cenizas fueran dispersadas en un incendio, una decisión que reflejaba el profundo compromiso que mantuvo durante toda su vida con el combate del fuego y el servicio a la comunidad.