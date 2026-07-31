Recuperaron la caja negra del helicóptero que cayó en San Juan

La fiscalía federal confirmó que fue recuperada la caja negra del helicóptero Bell 412 que cayó en San Juan, un elemento fundamental para reconstruir los últimos minutos del vuelo y determinar qué provocó el accidente que dejó siete víctimas fatales.

El registrador de vuelo fue retirado del lugar donde se precipitó el helicóptero, en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. El dispositivo almacena las conversaciones en la cabina y los parámetros de funcionamiento de la aeronave durante todo el vuelo, información que será analizada por especialistas.

El fiscal federal Francisco Maldonado, a cargo de la investigación, explicó que la caja negra deberá ser procesada por la fábrica fabricante y estimó que los resultados podrían estar disponibles "entre un mes y un mes y medio".

Pericias para determinar qué ocurrió

Además del análisis del registrador de vuelo, la investigación incluye peritajes sobre los restos del helicóptero, la documentación técnica de la aeronave, el plan de vuelo y los antecedentes de mantenimiento.

La Junta de Investigación de Seguridad en el Transporte (JST) finalizó las primeras tareas en el lugar del siniestro y recolectó evidencias que permitirán establecer si la tragedia fue consecuencia de una falla mecánica, un factor humano o alguna otra circunstancia.

También se realizarán estudios toxicológicos al piloto, una medida habitual en este tipo de investigaciones, mientras que las autopsias a las víctimas aportarán información complementaria para la pesquisa.

Trasladaron los cuerpos a la Morgue Judicial

Los cuerpos de las siete víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial de San Juan tras un complejo operativo de rescate desarrollado en la Quebrada de la Chilca, dentro del Parque Provincial Ischigualasto.

Las tareas demandaron más de siete horas debido a las dificultades del terreno, ubicado a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar y con sectores donde solo era posible acceder a pie. Participaron alrededor de 80 efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, bomberos, guardaparques, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y funcionarios judiciales.

Para la evacuación también se utilizó otro helicóptero de la empresa Jasfly, acondicionado para rescates y evacuaciones sanitarias.

Quiénes eran las víctimas

En el accidente murieron el piloto Matías Valenzuela; el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras continúa la investigación, los restos de las víctimas permanecen en la Morgue Judicial para la realización de las autopsias y el reconocimiento por parte de sus familiares. Posteriormente serán entregados para su despedida, mientras el Gobierno de San Juan prepara los homenajes oficiales.