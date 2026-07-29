Tragedia en San Juan: Cayó un helicóptero contratado para emergencias y murieron sus siete ocupantes

Las siete personas que viajaban a bordo de un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) murieron este miércoles tras precipitarse la aeronave en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. El aparato trasladaba a autoridades de la Policía provincial, Bomberos, Protección Civil y brigadistas que se dirigían a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, antes de continuar viaje hacia La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10.26. Al comprobar que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia. Horas más tarde, otro helicóptero que sobrevolaba la zona detectó los restos del aparato y alertó a las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de rescate.

Con el correr de la jornada, el Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó que no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraban cuatro altos funcionarios vinculados a la seguridad provincial, además del piloto y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias.

Quiénes eran las víctimas

Las autoridades identificaron a los fallecidos como el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

El helicóptero había despegado desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil, donde el personal debía participar de una capacitación. Posteriormente, estaba previsto que la aeronave se trasladara hacia la provincia de La Rioja para intervenir en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito.

De acuerdo con medios provinciales, durante el sobrevuelo inicial de reconocimiento se observaron los restos del helicóptero impactados en un sector de difícil acceso, unos 20 metros por debajo del nivel del terreno.

Un rescate en una zona de difícil acceso

El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, confirmó que el helicóptero cayó en la zona norte del área protegida.

"Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto", explicó en declaraciones a Radio Sarmiento.

El funcionario detalló que el acceso al lugar del accidente presentaba grandes dificultades para los equipos de rescate.

"Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos", señaló.

La aeronave cayó en un sector ubicado a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, uno de los puntos más complejos del parque para acceder por tierra. Debido al operativo, las autoridades dispusieron el cierre total del Parque Provincial Ischigualasto y suspendieron todas las actividades previstas para la jornada.

Cómo era el helicóptero

La aeronave accidentada era un Bell 412EP, matrícula LV-KGR, con número de serie de fabricación 36696.

Según los registros aeronáuticos, realizó su primer vuelo en 2010 y anteriormente había operado en Canadá y Estados Unidos bajo la matrícula N536LW, que fue cancelada en noviembre de 2022 cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina. Desde entonces quedó registrado a nombre de la empresa Jasfly S.A.

El Bell 412EP está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney y fue diseñado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales. Tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros, además de una velocidad de crucero de 122 nudos.

Las autoridades nacionales y provinciales iniciaron una investigación para determinar las causas que provocaron el accidente, mientras continúan las pericias en la zona del siniestro. El helicóptero había sido contratado específicamente para tareas vinculadas a emergencias y manejo del fuego, una misión que quedó truncada por una de las tragedias aéreas más graves registradas en la provincia de San Juan en los últimos años.