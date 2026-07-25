Murieron dos jóvenes y otros dos resultaron gravemente heridos tras chocar contra un árbol en Santiago del Estero

Dos jóvenes de 18 y 19 años fallecieron y otros dos permanecieron internados en estado delicado luego de que el auto en el que viajaban se despistara y chocara contra un árbol sobre la Ruta Nacional 9. La Justicia investigó las causas del siniestro.
Conmoción en Santiago del Estero por el accidente fatal en Ruta Nacional 9. Dos jóvenes de 18 y 19 años murieron y otros dos resultaron gravemente heridos durante la madrugada del sábado, luego de que el automóvil en el que viajaban perdiera el control y terminara incrustado contra un árbol al costado de la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1105, en cercanías de la localidad de Árraga, departamento Silípica.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19, ambas oriundas de Loreto.
Las jóvenes viajaban junto a sus respectivas parejas en un Toyota Corolla blanco que circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que aún eran materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y se produjo el despiste.
Según informaron fuentes policiales y medios locales, el impacto contra el árbol fue de extrema violencia y provocó la muerte prácticamente instantánea de ambas jóvenes.
Dos sobrevivientes permanecieron internados
Los otros ocupantes del vehículo fueron identificados como Lautaro Antonio Castaño, de 19 años, y Raúl "Nacho" Ignacio Farías, de 20, también domiciliados en la ciudad de Loreto. Ambos sobrevivieron al siniestro, aunque sufrieron lesiones de gravedad.
Los jóvenes fueron trasladados de urgencia al Shock Room del Hospital Regional de Santiago del Estero, donde los médicos les diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y múltiples traumatismos. Permanecían internados en estado delicado bajo estricta observación médica.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó la intervención del personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el lugar del hecho. Además, dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la práctica de las autopsias.
Investigan las causas del despiste
Las pericias accidentológicas buscaban determinar qué originó la pérdida de control del automóvil en un tramo recto de la Ruta Nacional 9, donde, según los primeros informes, no participaron otros vehículos.
De acuerdo con publicaciones de medios regionales y especialistas en seguridad vial, el hecho ocurrió durante la noche en un sector con escasa iluminación y banquinas angostas, condiciones que podrían haber influido en la gravedad del desenlace.
No obstante, las autoridades aguardaban los resultados de las pericias para establecer con precisión la mecánica del accidente. La reconstrucción del caso indicó que los cuatro jóvenes realizaban un viaje en pareja: Ailén Pinto era novia de Lautaro Castaño y Dalma Herrera mantenía una relación con Raúl Farías.
La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad de Loreto. Desde las primeras horas del sábado, familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar a través de las redes sociales con numerosos mensajes de despedida y acompañamiento.
A su vez, la Municipalidad de Loreto, encabezada por el intendente Ramón Rosa González, difundió un comunicado oficial en el que manifestó sus condolencias y expresó su acompañamiento a las familias de las víctimas en este difícil momento.