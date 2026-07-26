Córdoba: choque frontal dejó dos muertos y cuatro heridos en la Ruta Nacional 9

Un choque frontal ocurrido este domingo al mediodía sobre la Ruta Nacional 9 dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas en el norte de la provincia de Córdoba. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 805, en jurisdicción de la localidad de Las Peñas, departamento Totoral, y movilizó a efectivos policiales, personal sanitario y equipos de emergencias que trabajaron durante varias horas en el lugar.

El accidente se registró alrededor de las 13 e involucró a un Renault Duster y una camioneta Nissan Frontier que colisionaron de frente por causas que son materia de investigación.

Producto de la violencia del impacto, fallecieron en el lugar el conductor del Renault Duster y una menor de edad que viajaba en el mismo vehículo, según confirmó la Policía de Córdoba.

Cuatro personas fueron hospitalizadas

Además de las dos víctimas fatales, otras cuatro personas sufrieron lesiones de distinta consideración como consecuencia del choque.

Los heridos fueron asistidos inicialmente por los servicios de emergencia que llegaron al lugar y posteriormente trasladados al Hospital de San José de la Dormida, donde recibieron atención médica.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas fatales ni el estado de salud actualizado de las personas hospitalizadas.

Trabajos en el lugar y tránsito restringido

Tras el siniestro, efectivos policiales implementaron un operativo para preservar la escena y facilitar las tareas de peritaje destinadas a establecer cómo se produjo la colisión, indicó Cadena 3 Argentina.

Mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales y el trabajo de los peritos, la circulación sobre la Ruta Nacional 9 permaneció interrumpida en el sentido norte-sur.

Los vehículos fueron desviados por la colectora para permitir el trabajo del personal policial, sanitario y de emergencias que intervino en la asistencia de los involucrados y en el levantamiento de pruebas.