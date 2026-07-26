Detuvieron al camionero que trasladó a la adolescente en Corrientes e investigan privación ilegítima de la libertad

La adolescente logró descender del camión en la Ruta Nacional 117 tras más de un día

La investigación por la desaparición de una adolescente de 17 años en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, tuvo un importante avance este domingo con la detención de un camionero de 32 años, quien quedó bajo investigación por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad, publicó El Litoral de Corrientes.

Según el relato brindado por la joven, el viernes por la mañana abordó un primer camión en las afueras de Curuzú Cuatiá. Más tarde descendió en el cruce conocido como Cuatro Bocas, cerca de Monte Caseros, donde subió a un segundo transporte conducido por el ahora detenido.

De acuerdo con su testimonio, permaneció dentro del camión durante más de 24 horas sin poder descender y recién logró hacerlo este domingo en el acceso a Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 117.

El avance de la investigación

Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), los investigadores detectaron el impacto del teléfono celular de la adolescente en una antena de Paso de los Libres. Ese dato permitió orientar la búsqueda y motivó la activación del Alerta Sofía, debido a la proximidad con la frontera internacional.

Otro elemento clave fue que, antes de ser encontrada, la joven consiguió compartir su ubicación con su madre, lo que permitió reducir el área de búsqueda y acelerar el operativo policial.

El camionero, identificado como Agustín Romero, fue localizado y detenido en una playa de estacionamiento para camiones situada sobre la ruta de acceso al Puente Internacional Agustín P. Justo–Getúlio Vargas. La principal hipótesis del fiscal del caso sostiene que el hombre habría intentado ocultarse en ese lugar luego de permitir que la adolescente descendiera del vehículo.

El estado de salud de la menor

Tras ser hallada, la menor fue puesta bajo resguardo y quedó a disposición de equipos médicos y profesionales de la Justicia, que evaluarán su estado de salud y trabajarán para reconstruir lo ocurrido durante las horas en que permaneció desaparecida.

La causa continúa en plena etapa investigativa y las autoridades buscan determinar con precisión las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del camionero detenido.