Proponen declarar ciudadanos ilustres a Lisandro Martínez y Marcos Senesi

Tras el subcampeonato del mundo obtenido con la Selección Argentina de fútbol, ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de Ley que propone declarar ciudadanos ilustres de la provincia al gualeyo Lisandro Martínez y al concordiense Marcos Senesi, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias deportivas y a su representación de la provincia en el máximo nivel del fútbol internacional.

La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Carolina Streitenberger, integrante de Juntos por Entre Ríos, junto a un grupo de legisladores oficialistas. El proyecto busca distinguir a ambos defensores del equipo dirigido por Lionel Scaloni por su aporte al deporte y por los valores que representan.

Según el texto del proyecto, reproducido por Bicameral, "la presencia de ambos jugadores en la Selección Argentina constituye un motivo de profundo orgullo para Entre Ríos. Su desempeño deportivo refleja valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la humildad, el respeto y el compromiso, transformándolos en referentes para miles de niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta de desarrollo personal y social".

Reconocimiento a sus trayectorias

En el caso de Lisandro Martínez, formado futbolísticamente en los clubes Urquiza y Libertad de Gualeguay, la iniciativa sostiene que el reconocimiento apunta a "reconocer su trayectoria deportiva, a su representación de la Provincia de Entre Ríos y de la República Argentina como integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y por constituirse en un ejemplo de esfuerzo, compromiso, disciplina y excelencia para las presentes y futuras generaciones".

Respecto de Marcos Senesi, quien además ya fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Concordia, el proyecto fundamenta que el homenaje responde a "su sobresaliente trayectoria deportiva, a su representación de la Provincia de Entre Ríos y de la República Argentina como integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y por constituirse en un ejemplo de dedicación, profesionalismo, perseverancia y superación personal".

Un orgullo para Entre Ríos

Finalmente, la iniciativa legislativa resalta el valor institucional de que dos futbolistas nacidos en Entre Ríos hayan integrado al mismo tiempo la Selección Argentina en una Copa del Mundo.

En ese sentido, el proyecto concluye que "resulta especialmente significativo que dos entrerrianos, oriundos de ciudades emblemáticas como Gualeguay y Concordia, hayan alcanzado simultáneamente el máximo nivel de representación deportiva nacional. Ello constituye un hecho de relevancia institucional que enaltece a toda la provincia y reafirma el potencial humano y deportivo de Entre Ríos".