En vivo: Diputados debate la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos trata en vivo el proyecto de reforma previsional denominado "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que ya cuenta con media sanción del Senado. La propuesta busca, según el Gobierno provincial, garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante una serie de modificaciones en el régimen previsional.

El proyecto declara el estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial por un plazo de dos años, con posibilidad de prorrogarlo por otros dos mediante decisión del Poder Ejecutivo.

Según el texto, la medida tiene como finalidad "restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales".

Los principales cambios que propone la iniciativa

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un aporte personal extraordinario del 3% sobre la remuneración bruta de los trabajadores activos.

Quedarán exceptuados de ese aporte quienes perciban haberes inferiores a $3.000.000.

La iniciativa también incrementa en un 3% los aportes patronales, aunque establece una reducción al 1,5% para aquellos sectores considerados no deficitarios.

Este último punto generó cuestionamientos por parte de distintos municipios, cuyos intendentes sostienen que deberán afrontar mayores aportes pese a que los jubilados municipales no serían los principales responsables del déficit del sistema.

Mientras se debate el proyecto, la Multisectorial en Defensa de la Caja se concentra en Plaza Carbó, sobre uno de los laterales de Casa de Gobierno. Hasta la casa gris llegaron luego de una movilización que partió de la sede de la Caja y en el marco de un paro de 24 horas convocado por los gremios que nuclean a estatales, docentes y judiciales.

Multisectorial en Defensa de la Caja se moviliza contra la reforma previsional (foto Elonce)

Cambios en el cálculo del haber jubilatorio

El proyecto modifica la forma de calcular la jubilación ordinaria.

El haber pasará a determinarse sobre el 82% del promedio de los últimos 15 años de aportes, en reemplazo del esquema vigente, que toma como referencia los últimos diez años. Cabe recordar que el proyecto original proponía extender ese período a veinte años, aunque finalmente fue reducido durante el tratamiento legislativo.

Asimismo, la movilidad de las jubilaciones quedará vinculada a los incrementos salariales acordados en las paritarias del escalafón con mayor cantidad de aportantes al Estado provincial o, en su defecto, a los aumentos que disponga el Poder Ejecutivo mediante decreto.

Edad jubilatoria y regímenes especiales

La iniciativa establece que la edad jubilatoria será de 65 años para los varones y de 60 años para las mujeres, con un mínimo de 35 años de aportes.

Sin embargo, la implementación será gradual y comenzará recién el 1° de enero de 2031, aumentando medio año por cada año calendario. De ese modo, el nuevo esquema se completará en 2039.

Para el sector docente se mantienen condiciones diferenciales: los hombres podrán acceder al beneficio con 54 años y las mujeres con 52 años, siempre que acrediten 25 años de servicio.

También continúan vigentes los regímenes especiales por discapacidad, que permiten jubilarse a los 45 años de edad con 20 años de aportes.

Aporte solidario para jubilaciones especiales

El proyecto incorpora además un aporte solidario previsional progresivo para quienes accedan a la jubilación ordinaria especial.

Ese descuento se aplicará a los beneficios otorgados a partir del 1° de enero de 2028 y se mantendrá hasta que el beneficiario alcance la edad prevista para acceder a la jubilación ordinaria común.

Según el texto, el aporte tendrá carácter solidario y estará destinado al financiamiento del sistema previsional provincial.

Seguí el debate en vivo

La Cámara de Diputados debate el proyecto en una sesión clave para el futuro del sistema previsional entrerriano. De obtener la aprobación definitiva, la iniciativa se convertirá en ley e introducirá una de las reformas más importantes de los últimos años en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.