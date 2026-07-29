Cambios en provisión de alimentos para comedores escolares: “Es volver para atrás”, cuestionó rectora

El nuevo sistema de comedores escolares en Entre Ríos genera preocupación entre directivos de establecimientos educativos, quienes aseguran que aún no recibieron información oficial sobre la modalidad de implementación. Así lo expresó a Elonce la rectora de la Escuela Técnica Nº 100 Puerto Nuevo, Tania Vera, quien cuestionó la falta de precisiones y planteó dudas sobre el impacto que podría tener el esquema anunciado por el Gobierno provincial.

La Provincia informó recientemente que el nuevo modelo centralizará la compra, la logística y la distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas, con el objetivo de unificar la calidad de los productos, fortalecer los controles y reducir las tareas administrativas que actualmente realizan las escuelas.

Sin embargo, Vera aseguró que los equipos directivos todavía desconocen cómo funcionará el sistema en la práctica.

"No recibimos ninguna notificación oficial"

La rectora explicó a Elonce que tomó conocimiento de una reunión convocada para este miércoles en Escuela Estrada para abordar el tema mediante un mensaje de WhatsApp y no a través de los canales administrativos habituales. "A nuestra institución no ha llegado ninguna notificación oficial sobre el cambio del sistema, la modalidad y nada al respecto", afirmó.

Según indicó, la única instancia informativa fue una reunión virtual convocada por Supervisión de Escuelas, en la que participaron directivos y nutricionistas vinculadas con la empresa Teknofood que, según trascendió, estaría a cargo de la implementación.

"Las dudas que ellas pueden atender son en relación a lo nutricional, no al sistema. No hemos sido informados de ninguna manera los rectores cómo se va a implementar", cuestionó.

Dudas sobre la calidad de los alimentos

Entre las principales inquietudes planteadas por la directora figura la calidad de los productos que recibirán los estudiantes.

Vera manifestó que consultó experiencias desarrolladas en otras provincias y advirtió sobre posibles inconvenientes relacionados con el consumo de alimentos procesados. "Por lo que me he informado en otras provincias no ha resultado el tema de la calidad de los alimentos. Esto atenta contra la salud de nuestros niños", sostuvo.

Asimismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que los estudiantes dejen de recibir alimentos frescos. "Se ha hecho todo un camino con Comedores Escolares en el aprendizaje de una alimentación saludable. Hoy esto es volver para atrás porque los niños empezarían a consumir alimentos procesados, con azúcar y conservantes", afirmó.

Preocupación por nuevo sistema de comedores escolares: rectora cuestionó la falta de información

Incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema

La rectora señaló además que todavía no existen definiciones sobre aspectos operativos del nuevo esquema. Entre las dudas mencionó quién distribuirá los alimentos, cuál será el rol del personal de comedores y cómo se adaptará el sistema a la realidad de cada institución.

"No sé qué va a pasar con el personal de comedores, no sé por qué no fueron invitados a estas reuniones", expresó.

También remarcó que las escuelas presentan realidades muy diferentes en materia de infraestructura. "La diversidad de establecimientos no está contemplada. Hay escuelas que tienen cocina y otras que no. Entonces uno se pregunta qué va a pasar con esas instituciones", planteó.

Reclamo por mayor información

Finalmente, Vera insistió en que la principal preocupación de los equipos directivos es la falta de información oficial. "Estamos todos con mucha incertidumbre. Lo preocupante de todo es que la información no fluye", aseguró a Elonce.

La rectora también lamentó que durante la jornada no pudieran dialogar con representantes del área de Comedores Escolares o con responsables de la implementación del nuevo sistema. "La comunidad educativa está con mucho desconocimiento y es como que se preserva ese desconocimiento. Vaya a saber para qué", concluyó.

Mientras tanto, el Gobierno provincial avanza con las instancias de capacitación para la puesta en marcha del nuevo modelo, que reemplazará gradualmente el sistema de provisión de alimentos vigente desde hace más de dos décadas.