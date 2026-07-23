Cambio en la provisión de alimentos para comedores escolares: el Gobierno explicó cómo funcionará el nuevo esquema

El cambio de sistema de provisión de alimentos para comedores escolares comenzará a implementarse en Entre Ríos tras un proceso de revisión que, según informó el Gobierno provincial, permitió detectar deficiencias estructurales en el modelo vigente desde hace más de dos décadas.

La nueva modalidad centralizará la compra, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas, con el propósito de unificar la calidad de los productos, fortalecer los mecanismos de control y reducir las tareas administrativas que hasta ahora recaían sobre las escuelas.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo sostuvo que "la reforma busca garantizar igualdad en la calidad de los alimentos, fortalecer los controles sobre los recursos públicos y liberar a las escuelas de tareas administrativas que no les corresponden". Según explicó, el rediseño comenzó hace casi dos años, luego de una evaluación integral del sistema de comedores escolares.

En ese relevamiento, el Gobierno indicó que detectó "importantes diferencias entre escuelas en la calidad de los alimentos, distintos precios para productos similares, dificultades para ejercer controles homogéneos y una sobrecarga administrativa sobre directivos y docentes, que en muchos casos debían destinar tiempo a gestionar compras, buscar proveedores y administrar recursos destinados a la alimentación escolar".

Un proceso licitatorio que demandó varios meses

El comunicado oficial precisó que el expediente administrativo se inició en agosto de 2025 y que el llamado a licitación pública fue autorizado en abril de 2026, luego de la elaboración de los pliegos y de la intervención de los organismos técnicos y de control competentes.

Durante el procedimiento se presentaron dos empresas. Según informó el Ejecutivo, una de ellas fue descartada por incumplimientos documentales y administrativos previstos en el pliego, mientras que la restante acreditó el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, administrativos y de calidad exigidos para la prestación del servicio.

Además, el Gobierno aclaró que "la adjudicación se realizó sobre la base de criterios previamente establecidos en la licitación Nº 02/26 y no por el lugar de radicación de la empresa", en respuesta a cuestionamientos surgidos tras conocerse el resultado del proceso.

Qué cambia con el nuevo esquema

Con la implementación de esta modalidad, el Estado provincial pasará a centralizar la provisión, la logística y la distribución de los alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas escolares.

El Ejecutivo sostuvo que el nuevo sistema permitirá "garantizar los mismos estándares de calidad nutricional en toda la provincia; asegurar la trazabilidad de los productos desde su origen hasta cada escuela; unificar criterios de compra y liberar a las instituciones educativas de tareas administrativas vinculadas a la adquisición de alimentos".

Asimismo, remarcó que "el objetivo de la medida es mejorar la calidad del servicio y el control sobre los recursos públicos", mediante un esquema que concentre la operatoria logística y facilite las auditorías.

Cómo funcionará la contratación

El Gobierno también explicó que la contratación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, prevista en la normativa de contrataciones del Estado.

Según el comunicado, este mecanismo fija un monto máximo estimado para asegurar el abastecimiento durante toda la vigencia del contrato, aunque aclaró que ello no implica que esos recursos hayan sido ejecutados o comprometidos en su totalidad.

En ese sentido, la Provincia señaló que "el monto informado constituye el límite máximo previsto para la contratación y que la ejecución dependerá del consumo efectivo durante los ciclos lectivos alcanzados por el contrato", por lo que el gasto final estará determinado por la demanda real del servicio.

Más controles y trazabilidad de los recursos

El fortalecimiento de los controles constituye otro de los ejes centrales de la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial. En el comunicado se recordó que desde el inicio de la actual gestión se incrementaron las auditorías sobre el funcionamiento de los comedores escolares y que ese trabajo permitió detectar irregularidades que derivaron en 10 denuncias penales en distintas localidades entrerrianas, además de sumarios administrativos y otras actuaciones internas.

Sobre este aspecto, el director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, sostuvo: "Así sea una sola denuncia o un solo desvío de fondos públicos, este Gobierno no lo va a permitir. Durante muchos años se consolidó un sistema con debilidades en los controles, demasiadas intermediaciones y situaciones que nunca se revisaban porque cualquier intento de modificarlo era presentado como un ataque a la escuela o a la alimentación de los chicos. Nuestra responsabilidad es exactamente la contraria: cuidar los recursos públicos para garantizar una mejor alimentación".

El funcionario agregó que el nuevo sistema permitirá fortalecer la trazabilidad de cada compra, mejorar los mecanismos de control y asegurar que los recursos destinados a la alimentación escolar lleguen efectivamente a los estudiantes.

El Gobierno apunta a mejorar la calidad nutricional

Otro de los fundamentos de la reforma es la mejora del perfil nutricional de los alimentos que recibirán los alumnos.

El Gobierno informó que la empresa adjudicataria está especializada en la elaboración de alimentos fortificados para instituciones educativas y que presentó una propuesta ajustada a los requerimientos establecidos en el pliego licitatorio. Según detalló, los productos aportarán el requerimiento diario de vitaminas y minerales, tendrán un perfil de grasas saludables y no contendrán conservantes ni colorantes.

Respecto de ese objetivo, Azzalini explicó: "El objetivo no es solamente garantizar que los chicos reciban un desayuno o una merienda, sino que esos alimentos tengan un verdadero aporte nutricional. En muchos casos el sistema anterior terminaba ofreciendo productos de bajo valor nutricional. Lo que buscamos ahora es que la calidad de los alimentos sea la misma en toda la provincia y responda a criterios técnicos definidos por especialistas".

Con este nuevo esquema, el Gobierno de Entre Ríos aseguró que pretende consolidar un sistema de provisión de alimentos con estándares unificados de calidad, mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y controles más rigurosos sobre una de las políticas sociales de mayor alcance dentro del sistema educativo provincial.