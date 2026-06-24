Partidas para comedores escolares: con 1.700 pesos por chico, aseguraron que alcanza y garantiza calidad

La partida para comedores escolares en Entre Ríos aumentó un 20 por ciento, según confirmó el director general de Comedores de la provincia, Lautaro Azzalini. La medida fue adoptada por el Gobierno provincial con el objetivo de acompañar la evolución de los precios y garantizar que las escuelas mantengan la calidad de las prestaciones alimentarias destinadas a más de 100.000 estudiantes.

“Como todos los años, vamos trabajando y evaluando cómo viene el proceso inflacionario. Producto de esto se tomó la decisión, como gobierno, de aumentar las partidas en función de lo que fue la evolución de la inflación de principio de año, ahora en un 20%”, explicó el funcionario.

Azzalini remarcó que la finalidad del incremento es preservar la capacidad de compra de los establecimientos educativos. “El objetivo es el mismo y es claro: poder garantizar que no haya una pérdida en el poder de compra en las escuelas para seguir garantizando la calidad de lo que se cocina ahí”, sostuvo.

Más de 100.000 alumnos reciben asistencia alimentaria

Consultado sobre el valor de las prestaciones alimentarias, el director de Comedores señaló que los montos varían según los programas implementados en cada establecimiento. “Calculá que un chico que almuerza y desayuna en la escuela está cerca de los 1.700 pesos”, indicó.

Además, aseguró que los recursos asignados son suficientes para sostener el servicio. “Alcanza. Estamos un poquito más por arriba de lo que es la media de otras provincias”, afirmó.

Actualmente, la Dirección General de Comedores administra 104 comedores escolares distribuidos en toda la provincia. Según detalló Azzalini, la demanda se mantiene estable respecto del año pasado y alcanza a unos 100.000 estudiantes. “De 2025 a 2026 por ahora sigue siendo estable”, precisó.

Digitalización y controles en tiempo real

El funcionario destacó que uno de los principales ejes de gestión estuvo vinculado al ordenamiento administrativo y a la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el seguimiento de los recursos. “Todo lo que fue el proceso de reorganización y ordenamiento nos llevó tiempo, pero estamos bien encaminados en el proceso de digitalización y transformación, sobre todo para tener un control diario y en tiempo real”, señaló.

Según explicó, el organismo avanzó en la implementación de métricas, sistemas de trazabilidad y mecanismos de fiscalización que permiten monitorear el funcionamiento de los comedores de manera permanente.

También destacó la regulación del sistema de proveedores. “Sacamos una resolución donde ordenábamos un poquito más el ecosistema de proveedores. Le dimos reglas claras para participar y ser proveedor del Estado en los comedores”, explicó.

Nutrición, infraestructura y calidad del servicio

Azzalini sostuvo que los menús escolares son diseñados por profesionales especializados y que existe un trabajo permanente para mejorar la calidad nutricional de las comidas. “Hay un equipo que lo piensa y trabaja eso. Son nutricionistas que fueron ajustando los menús siempre con la intención de tener mejor calidad”, explicó.

Asimismo, destacó las capacitaciones destinadas al personal de cocina. “Se acompaña mucho al cocinero para lograr mejorar y levantar un poquito la calidad de lo que se va dando en las escuelas”, señaló.

Respecto de las principales necesidades detectadas en la actualidad, indicó que la infraestructura constituye el mayor desafío. “Hoy la principal demanda que tenemos es la infraestructura. Hay cocinas de muchos años, heladeras que se arreglaron 50 veces y ya están para reemplazar”, comentó.

En ese sentido, adelantó que existe una licitación en marcha para renovar equipamiento en distintos establecimientos educativos.

La prioridad: qué comen los chicos

El director general de Comedores aseguró que la principal preocupación del gobernador Rogelio Frigerio está vinculada a la calidad de la alimentación que reciben los estudiantes. “La calidad es lo que el gobernador exige y controla cada vez que va a las escuelas. Pregunta qué están comiendo los chicos, si es de buena calidad y si les gusta”, indicó.

Aumentan un 20% las partidas para comedores escolares

Finalmente, explicó que los comedores continúan funcionando incluso durante jornadas de paro docente, siempre que las escuelas permanezcan abiertas.“El comedor está abierto, funciona y brinda el mismo servicio. No nos afecta. Aquellos chicos que van a la escuela tienen garantizada la comida”, concluyó.