Daniel Rossi confirmó que será precandidato a gobernador y anticipó un nuevo frente político

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, confirmó a Elonce que será precandidato a gobernador de Entre Ríos y anticipó que este miércoles dará a conocer el sello político con el que buscará competir. Tras su expulsión del Partido Justicialista, aseguró que trabaja en la conformación de un nuevo espacio y planteó la necesidad de construir “un peronismo distinto”.

“Estamos preparándonos para que, cuando habilite la ley, podamos hacer campaña. Estamos recorriendo, visitando amigos. Vamos a hacer una conferencia de prensa para informar con qué sello político vamos a participar. Tenemos partido”, adelantó Rossi.

El dirigente sostuvo que inicialmente pretendía competir dentro del justicialismo y cuestionó la decisión partidaria que terminó con su expulsión. “Iba a ir a la interna del justicialismo y me expulsaron. No fui precandidato de otro partido”, afirmó.

Críticas a la conducción del PJ

Rossi vinculó su situación partidaria con las denuncias que realizó durante los últimos años y volvió a cuestionar el funcionamiento interno del peronismo entrerriano.

“Es por las denuncias que yo hago. Lo que he reclamado hace más de 20 años es que el justicialismo no tiene renovación. Eso lo da el voto de la gente. Si no hay interna, esta runfla que se robó el presupuesto, ¿qué vamos a decirle a la juventud peronista?”, expresó.

En esa línea, sostuvo que los dirigentes deben someterse periódicamente a la voluntad popular. “No hay otra forma en la democracia. Nadie se jubila si la gente no lo jubila”, afirmó.

Rossi utilizó como respaldo político los resultados obtenidos en Santa Elena y recordó su trayectoria al frente del municipio. “Ganamos por 40 puntos la última elección. Todo el mundo acompaña. En muchos lugares dicen: ‘Soy peronista, pero a estos no los voto’. En Santa Elena dicen: ‘Soy peronista y lo voto a Rossi’. Fui intendente seis veces. Nunca ocupé cargos ni por decretos ni por contratos truchos. Siempre por el voto”, manifestó.

“Vamos a plantear un peronismo distinto”

El intendente consideró que existe un sector del peronismo, del vecinalismo y de votantes independientes que busca una alternativa provincial por fuera de las actuales estructuras partidarias.

“Está deseando el peronismo, los independientes y los vecinalistas que alguien salga a hablarle a la gente de una Entre Ríos distinta, que no tenga nada que ver con ese peronismo que durante 20 años ha encerrado todo en la rosca y el dedo. Que se termine. La gente está harta, cansada. Vamos a plantear un peronismo distinto”, sostuvo.

Rossi afirmó que todavía no definió quién lo acompañará en una eventual fórmula provincial y aseguró que pretende discutir esa decisión dentro del espacio que está conformando.

“No tengo compañero de fórmula. Si aparecemos así, hacemos lo mismo que la runfla, que te marca todo a dedo. Hay grandes compañeros y compañeras que lentamente se van sumando. Es un espacio en el que se va a debatir todo”, afirmó.

La conversación con José Luis Walser

Durante la entrevista con Elonce, Rossi también reveló que mantuvo una extensa conversación con el intendente de Colón, José Luis Walser, con quien recientemente avanzó en un convenio de cooperación entre ambos municipios.

“Estuve en una larga charla con José Luis Walser. Quedó sorprendido por la ciudad, para bien. Se decía que Santa Elena era de las más pobres de Entre Ríos y la recuperamos. Era la capital de los planes sociales. Se terminaron. Por supuesto que hay necesidad y falta trabajo”, expresó.

Sobre el convenio, explicó: “Planteamos este convenio recíproco, de ayuda turística, capacitación, promoción e intercambio. La repercusión social y política es muy buena. Colón sigue progresando y lo felicité por la semipeatonal de avenida 12 de Abril que va a inaugurar. Le va a dar otro nivel”.

En ese contexto, Rossi sintetizó uno de los objetivos que proyecta para su ciudad: “Mi discurso y mi propuesta es que Santa Elena sea la Colón de la costa del Paraná”.

Qué hablaron sobre política

El intendente reconoció que durante el encuentro con Walser también hubo una conversación política, aunque aclaró que se trató de un primer acercamiento y evitó presentar acuerdos como cerrados.

“Hablamos de política, le dejé inquietudes. A él le gusta la idea, pero es la primera charla. Hay un marco de respeto, lo conozco hace mucho tiempo”, aseguró.

Rossi consideró que existen coincidencias con sectores vecinalistas de Entre Ríos. “Hay denominadores comunes con ellos. No se van a acercar a la runfla del PJ. Acompañaron con boleta corta a Frigerio. Ahora veo que quieren armar su propia estructura porque pueden llevar senador y diputado”, sostuvo.

Sobre Walser, agregó: “Fue reelecto. Es un hombre compenetrado con su ciudad, como en el caso nuestro”.

Las críticas a la política de Paraná

Rossi también dedicó parte de la entrevista a analizar la conducción política de Paraná y cuestionó que quienes llegan a la intendencia de la capital provincial comiencen rápidamente a proyectarse hacia la Gobernación.

“En Paraná, los últimos intendentes llegan a la intendencia y a la semana están pensando cómo van a ir a Plaza Mansilla. Ese es el problema de la ciudad. La intendenta estuvo pensando cómo ve la Casa Gris, cómo va a llegar a ser gobernadora. Perdió dos años y medio de esta ciudad, que la encontré igual”, cuestionó.

A continuación, agregó: “La amamos porque es la capital de nuestra provincia, pero lamentablemente los intendentes tienen que asumir la intendencia y quedarse en el cargo para proyectar esta ciudad”.

Para Rossi, la continuidad de una gestión debería depender del respaldo electoral. “Acá tiene que estar alguien que diga: ‘Voy a estar ocho años’. Ningún intendente fue reelecto. Al buen intendente, la gente lo reelige”, sostuvo.

Cuestionamientos sobre las cuentas provinciales

Al proyectar su propuesta hacia la Gobernación, Rossi también formuló críticas sobre la situación financiera de Entre Ríos y volvió a realizar acusaciones contra anteriores administraciones.

“Una provincia que tiene soja, producción, turismo, la han fundido. No pueden aumentar los sueldos cuando vienen los vencimientos de los intereses de ese crédito porque no tiene dinero Entre Ríos. La corrupción llevó a robar un presupuesto”, afirmó.

En otro tramo, mencionó situaciones que, según sostuvo, forman parte de expedientes judiciales y apuntó contra funcionarios y exfuncionarios. “Esto es lo que pasa en esta provincia. Lara, el actual presidente del Tribunal de Cuentas, cobró 540 cheques. Está en el expediente. Era diputado. Los fiscales miran para el otro lado”, acusó Rossi. Sus afirmaciones corresponden a declaraciones del dirigente y deberán ser determinadas en los ámbitos judiciales correspondientes.

El intendente aseguró además que, en caso de llegar al gobierno provincial, impulsaría nuevos mecanismos de investigación. “Vamos a crear una Fiscalía de Administración. Se armó un revuelo, se enojaron. Si tenemos la suerte de ser gobierno, vamos a contratar una agencia de investigación”, adelantó.

“Yo no me bajo”

Sobre el final, Rossi ratificó que mantendrá su candidatura y anticipó que el próximo miércoles hará un anuncio para precisar cómo estará conformado el espacio electoral.

Rossi anunció su precandidatura a gobernador de Entre Ríos

“Yo no me bajo. El miércoles anuncio el partido para que quede claro. Presentamos 500 afiliaciones de nuestro partido vecinal. Vamos a tener otro para hacer un gran frente”, aseguró a Elonce.

Además, adelantó un movimiento político dentro de la Legislatura provincial al afirmar: “La senadora Patricia Díaz no se queda, se va del bloque”.

De esta manera, Rossi confirmó que buscará instalar una alternativa provincial con sectores peronistas, vecinalistas e independientes y dejó abierta la discusión sobre la conformación de la fórmula. El primer paso formal, según anticipó, llegará este miércoles con el anuncio del sello político con el que pretende encarar su candidatura a gobernador.