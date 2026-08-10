La advertencia de Pablo Moyano a los empresarios y la dura reflexión sobre el peronismo

El dirigente de Camioneros advirtió a los empresarios que "cuando vuelva el peronismo la van a pagar", afirmó. Además, se preguntó: "¿Dónde está el peronismo? Seguimos discutiendo si Máximo, Cristina, Massa o Kicillof, cuando la gente se caga de hambre”.
El dirigente de Camioneros Pablo Moyano advirtió hoy a los empresarios que "provocan" y se "jactan" de despedir trabajadores, que "cuando vuelva el peronismo la van a pagar", al tiempo que apuntó contra el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.
Moyano sostuvo que los empresarios "están agrandados" como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y cuestionó las dificultades que, según afirmó, atraviesan los trabajadores para realizar asambleas sindicales.
"Hacés una asamblea y hay un patrullero en la esquina o te llenan de escribanos", señaló en declaraciones a Futurock, y responsabilizó por esa situación a "los traidores de los gobernadores que llegan con los votos de los laburantes, pero aprobaron la reforma laboral".
En ese marco, lanzó una advertencia dirigida al sector empresario: "Cuando vuelva el peronismo, todos estos que están provocando siempre a los trabajadores la van a pagar".
El dirigente camionero también apuntó contra Galperín, a quien calificó como "el más millonario y más garca" del empresariado argentino.
Moyano, además, cuestionó duramente al peronismo por la falta de resolución de su interna y advirtió que, si no logra ordenar sus diferencias, el oficialismo podría volver a imponerse en las elecciones del año próximo.
"¿Dónde está el peronismo? Seguimos discutiendo si Máximo, Cristina, Massa o Kicillof, cuando la gente se caga de hambre, a los viejos los cagan a palos, no hay plata para universidades, la salud pública", sostuvo.
En esa línea, consideró que el peronismo continúa encerrado "en una interna que no le sirve a la gente" y planteó el interrogante sobre qué propuesta tiene el espacio para los trabajadores.
"¿Qué le ofrecemos al laburante?", preguntó Moyano, quien reclamó "un gran debate con todas las partes" del peronismo para definir una estrategia común.
"Porque si no es siempre lo mismo: estamos en la calle, nos cagan a palos, vamos detenidos y los tipos de afuera, tres meses antes de la elección te vienen a buscar", cuestionó.
El dirigente sindical también criticó al Gobierno por el estado de las rutas y afirmó que los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que deberían destinarse a su mantenimiento, "se afanan la guita".
Por otra parte, Moyano fue consultado sobre el episodio protagonizado la semana pasada por su hermano Facundo, luego de que su novia, Candela Arizaga, fuera vista corriendo durante la madrugada por la avenida Libertador, publicó NA.
El líder camionero evitó responder sobre el hecho y decidió cortar la comunicación cuando fue consultado por el episodio.