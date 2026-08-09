Reforma laboral: tras el acuerdo entre el Gobierno y la CGT, se destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos

La reforma laboral destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos después de que el Gobierno corrigiera por decreto aspectos vinculados con el financiamiento sindical. Petróleo y Comercio están entre las actividades que comenzaron conversaciones.
La reforma laboral destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos de trabajo luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT), que derivó en cambios sobre la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El decreto 612 modificó aspectos relacionados con las cuotas solidarias y los aportes patronales destinados a los sindicatos.
La medida permitió reactivar conversaciones entre empresas y gremios que habían quedado prácticamente paralizadas después de la reglamentación original. Según fuentes oficiales, actualmente “todos los sectores están negociando, tanto los que tienen convenio de empresa como los de convenio de actividad”.
Sin embargo, todavía no ingresó ningún convenio actualizado a la Secretaría de Trabajo. Desde el Gobierno señalaron que representantes de distintas actividades comenzaron a realizar consultas y manifestaron su intención de avanzar. Las discusiones permanecen por ahora en el ámbito privado y podrían extenderse durante meses, debido a que se trata de “acuerdos pensados para durar años”.
Por qué se habían frenado las negociaciones
El conflicto se originó el 1° de junio, cuando fue publicado el decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802. Para la dirigencia sindical, aquella normativa incorporó dos modificaciones que no habían formado parte del entendimiento alcanzado previamente con el Ejecutivo y que afectaban directamente el financiamiento de los gremios.
Uno de los cambios estuvo relacionado con la base utilizada para calcular las cuotas solidarias y otros aportes establecidos mediante convenios colectivos. La ley determinó que esos conceptos “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, pero la reglamentación tomó como referencia únicamente el “salario básico convencional”.
La diferencia tenía consecuencias económicas para las organizaciones sindicales porque reducía la base sobre la que podía aplicarse el porcentaje. Además, el decreto extendió el límite del 2% a aportes y contribuciones patronales destinados dentro de los convenios a finalidades sociales, asistenciales, previsionales o culturales, pese a que la ley había establecido ese límite específicamente para las cuotas solidarias.
Presentaciones judiciales y convenios paralizados
Los sindicatos interpretaron que la reglamentación había avanzado más allá de lo dispuesto por la propia Ley de Modernización Laboral y realizaron distintas presentaciones judiciales. Desde el sector gremial atribuyeron esas modificaciones al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, crítico de las cuotas solidarias, a las que calificó como “peajes sindicales”.
La controversia tuvo otro efecto inmediato: empresarios y gremialistas dejaron de mostrar interés en abrir la discusión de los convenios colectivos mientras persistieran las dudas respecto de las nuevas condiciones de financiamiento.
En ese contexto tampoco tuvieron una respuesta favorable las intimaciones que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, había enviado a comienzos de junio. El funcionario reclamó la renegociación de convenios vencidos que, de acuerdo con la nueva legislación, debían actualizar sus cláusulas vinculadas con condiciones laborales y aportes acordados entre empleadores y sindicatos.
Qué cambió el Gobierno con el decreto 612
Las conversaciones reservadas entre la administración nacional y la CGT se intensificaron frente a la paralización de las negociaciones. Finalmente, el Ejecutivo dictó el decreto 612 para aclarar y modificar los puntos más controvertidos de la reglamentación.
La nueva normativa estableció que la base para calcular el límite del 2% de las cuotas solidarias no estará integrada exclusivamente por el salario básico. También contempla las sumas remunerativas normales y habituales que el trabajador perciba mensualmente y tengan su origen en el convenio colectivo correspondiente.
De esta manera, otros conceptos salariales fijos pueden incorporarse al cálculo. El límite del 2% se mantuvo, pero aplicado sobre una base más amplia que la prevista en la reglamentación anterior, lo que modificó el impacto económico que había generado preocupación entre los sindicatos.
Los aportes patronales quedaron fuera del límite
El decreto 612 también excluyó del tope del 2% determinados aportes y contribuciones que realizan los empleadores dentro de los convenios colectivos y que tienen como destino finalidades sociales, asistenciales, previsionales o culturales.
La corrección fue determinante para reactivar el diálogo con la CGT y, posteriormente, las conversaciones entre gremios y empresas. Para el Gobierno, el nuevo escenario permitiría avanzar sobre uno de los objetivos centrales de la Ley de Modernización Laboral: actualizar convenios que en muchos casos fueron diseñados bajo estructuras productivas diferentes de las actuales.
Desde la Casa Rosada indicaron que la actividad petrolera ya comenzó a trabajar sobre posibles modificaciones. También existen conversaciones en Comercio entre el sindicato encabezado por Armando Cavalieri y las cámaras empresariales, aunque las tratativas enfrentan diferencias particularmente con representantes del sector supermercadista.
Los sindicatos revisan las cuotas solidarias
En paralelo, distintas organizaciones comenzaron a adecuar sus aportes al límite establecido por la legislación. Uno de los casos bajo análisis es el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), encabezado por Ricardo Pignanelli, cuya cuota llegaba al 4% de la remuneración bruta.
La alternativa analizada sería aplicar el límite del 2% para los trabajadores no afiliados y mantener un descuento del 4% como cuota de afiliación. El Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, también mantiene conversaciones reservadas para avanzar con una reducción de aportes.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez, había avanzado incluso antes del decreto 612. El gremio se adecuó al límite del 2% para las cuotas solidarias y fijó el mismo porcentaje para la cuota extraordinaria empresarial destinada a servicios sociales, culturales y asistenciales.
Convenios por empresa y nuevas modalidades laborales
Otro aspecto seguido de cerca por el Ejecutivo es el crecimiento de los convenios colectivos por empresa. Según la evaluación oficial, compañías nuevas comenzaron a explorar acuerdos propios con los sindicatos correspondientes a cada actividad, en lugar de limitarse a los convenios generales del sector.
El Gobierno considera que esta modalidad podría transformarse en una tendencia, particularmente entre empresas recientes. El objetivo sería permitir acuerdos más adaptados a las características productivas, tecnológicas y organizativas de cada compañía, aunque su implementación dependerá de las negociaciones entre empleadores y representantes gremiales.
La otra incógnita pasa por determinar cuánto de las nuevas herramientas contempladas en la Ley 27.802 llegará efectivamente a los convenios renegociados. Entre ellas aparece el denominado “salario dinámico”, incorporado en el acuerdo para el personal doméstico, y el banco de horas, una modalidad pactada en la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, con el aval de SMATA.
Un proceso que recién comienza
La reactivación de las negociaciones no implica que los aproximadamente 800 convenios sean modificados de manera inmediata. Las partes deberán discutir condiciones laborales, organización del trabajo, aportes y otras cláusulas específicas antes de alcanzar acuerdos que posteriormente tendrán que atravesar los procedimientos correspondientes.
Para la administración nacional, el cambio de escenario representa un avance después de la tensión generada por la primera reglamentación. Para los sindicatos, en tanto, el decreto preservó mecanismos de financiamiento que consideraban afectados por la interpretación original de la reforma, publicó Infobae.
El resultado definitivo dependerá ahora de las negociaciones sectoriales. Con las discusiones nuevamente abiertas, empresas y gremios comenzaron un proceso que podría extenderse durante los próximos meses y definir hasta qué punto la reforma laboral modificará en la práctica las relaciones de trabajo y los convenios colectivos en la Argentina.