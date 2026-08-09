Quini 6: 44 ganadores se repartieron los 3 millones de dólares del Siempre Sale y uno se llevó más de $4.500 millones en La Segunda

REDACCIÓN ELONCE
Fueron 45 ganadores los que se repartieron los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce, que en el próximo sorteo, habrá en juego 12.500 millones de pesos.
Fueron 45 ganadores los que se repartieron los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo con un sorteo especial por los 38 años del juego. 44 ganadores se repartieron los 3 millones de dólares del Siempre Sale y uno se llevó más de $4.500 millones en La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.500 millones de pesos.
El Quini 6 celebraba sus 38 años este domingo 9 de agosto con un sorteo extraordinario que tuvo como principal atractivo un premio equivalente a tres millones de dólares en la modalidad Siempre Sale.
La particularidad era que el pozo no podría quedar vacante: si nadie conseguía los seis aciertos, se distribuía entre quienes tengan la mayor cantidad de números acertados, según había anunciado la Lotería de Santa Fe. El premio será abonado en pesos argentinos y estará libre de impuestos.
Para determinar el monto definitivo se tomó como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, último día hábil previo al sorteo. De esa manera, antes de conocerse los números ganadores quedaba establecida la suma en moneda nacional que estaba en juego.
En el sorteo Tradicional salieron los números: 06-18-22-31-10-09. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles más de $7.064.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron: 25-13-30-11-26-23. Hubo un ganador con seis aciertos que se lleva más de $ 4.546.760.000. El afortunado hizo la jugada en la localidad de La Criolla, en el norte de la provincia de Santa Fe.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 18-23-31-03-01-24. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán más de $ 2.919.532.000.
En el Siempre Sale que tenía el pozo multimillonario de 3 millones de dólares, libres de impuestos, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 40-30-09-18-01-16. Hubo 44 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de 68.181 dólares.
Los apostadores jugaron las 44 boletas ganadoras en:
8 en Santa Fe; 1 de Entre Ríos; 1 de San Juan, 1 de Neuquén; 1 de Chubut; 1 en Chaco; 2 en Jujuy; 7 de Capital Federal; 1 en Río Negro; 8 de Buenos Aires; 1 de Santa Cruz; 8 en Córdoba y 4 de Mendoza.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 4356 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá más de $ 45.113 pesos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.500 millones de pesos.