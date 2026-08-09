Neuquen es bicampeón de la Liga Paranaense tras vencer a San Benito

Neuquen es bicampeón de la Liga Paranaense luego de imponerse 2-0 ante San Benito y llegar a los 40 puntos. El empate de Sportivo Urquiza ante Club VF terminó de asegurar la consagración del Pingüino, que alcanzó su sexto título local.
Neuquen es bicampeón de la Liga Paranaense de Fútbol tras derrotar este domingo por 2-0 a San Benito, en el estadio Luis Renaud, por la 15ª fecha del campeonato. El conjunto de la zona sur de Paraná alcanzó los 40 puntos y aseguró la corona cuando todavía restaban dos jornadas para terminar el certamen.
El Pingüino debió trabajar para quebrar la resistencia de San Benito y encontró los goles durante el segundo tiempo. Bender abrió el marcador a los cuatro minutos del complemento, mientras que Fernández amplió posteriormente la diferencia y selló el 2-0 que desató el festejo del conjunto local.
La consagración quedó definitivamente asegurada con lo ocurrido en La Floresta. Sportivo Urquiza, único equipo que mantenía posibilidades matemáticas de alcanzar al líder, empató 1-1 frente a Club VF y llegó a 34 unidades. Con seis puntos todavía en disputa, la V Azulada podría igualar la línea de Neuquen, pero no desplazarlo del primer puesto.
Por qué Neuquen ya aseguró el campeonato
La explicación está en el sistema de desempate establecido para la competencia. El primer criterio ante una eventual igualdad de puntos es el denominado sistema olímpico, que toma en consideración el resultado de los partidos disputados entre los equipos involucrados.
En ese aspecto, Neuquen consiguió una diferencia decisiva desde el comienzo del torneo: en la primera fecha goleó por 7-0 a Sportivo Urquiza. Por ese antecedente directo, incluso si ambos terminaran el certamen con 40 unidades, el Pingüino conservaría el primer puesto y el título.
De esta manera, el conjunto de la zona sur de la capital entrerriana celebró anticipadamente y consiguió el bicampeonato de la Liga Paranaense. Además, alcanzó su sexto título en el ámbito local y confirmó su dominio después de mantenerse como líder durante la etapa decisiva de la competencia.
Sportivo Urquiza dejó escapar puntos
La V Azulada necesitaba ganar para sostener sus aspiraciones, pero Club VF complicó sus planes. Agustín Morales, exjugador de Peñarol, puso en ventaja al visitante a los cuatro minutos del segundo tiempo. Benjamín Retamozo apareció a los 15 minutos del complemento para establecer el 1-1 definitivo.
El empate dejó a Sportivo Urquiza con 34 puntos y permitió que Oro Verde se acercara en la pelea por el segundo puesto. El Verde derrotó por 1-0 a Ciclón del Sur y llegó a 33 unidades, por lo que quedó solamente un punto por debajo del conjunto de La Floresta.
Don Bosco, en tanto, no pudo aprovechar completamente la jornada. Igualó 1-1 frente a Camioneros y quedó cuarto con 31 unidades. Detrás apareció Belgrano, que protagonizó uno de los resultados más contundentes de la fecha y alcanzó los 30 puntos.
Belgrano goleó a Atlético Paraná en el clásico
El Mondonguero se quedó con el clásico frente a Atlético Paraná al imponerse por 4-1. Alex Duarte, Tobías Zorzoli, Julián Chaparro y Nahuel Martínez marcaron los goles del ganador, mientras que Marcos Rodríguez convirtió el descuento del Decano.
Atlético Paraná, además, terminó el encuentro con un futbolista menos debido a la expulsión de Aaron Romero en el comienzo del segundo tiempo. Con el triunfo, Belgrano se afirmó en la quinta posición, mientras que el Rojiblanco permaneció en la parte baja de la clasificación con 17 unidades.
La fecha 15 se completó este domingo luego de que gran parte de la actividad fuera suspendida el fin de semana anterior debido a la tormenta que afectó a Paraná. El único encuentro que se había podido disputar anteriormente terminó con victoria de Universitario por 2-0 sobre Patronato.
Todos los resultados de la fecha 15
Los resultados fueron: Patronato 0-2 Universitario; Neuquen 2-0 San Benito; Belgrano 4-1 Atlético Paraná; Sportivo Urquiza 1-1 Club VF; Palermo 1-2 Instituto; Oro Verde 1-0 Ciclón del Sur; Don Bosco 1-1 Camioneros; Los Toritos 2-0 Argentino Juniors; y Peñarol 1-0 Formación Independiente.
Con dos fechas por disputarse, las principales posiciones quedaron encabezadas por el campeón Neuquen, con 40 puntos; Sportivo Urquiza, 34; Oro Verde, 33; Don Bosco, 31; Belgrano, 30; Universitario, 28; Instituto, 27; Club VF, 22; Ciclón del Sur y San Benito, ambos con 21.
Más atrás quedaron Patronato, con 19 unidades; Peñarol, 18; Atlético Paraná, 17; Formación Independiente, 13; Camioneros y Los Toritos, con 10; Palermo, 9; y Argentino Juniors, que todavía no sumó puntos. Sin embargo, todas las miradas quedaron concentradas en Neuquen, que hizo los deberes ante San Benito y celebró anticipadamente un nuevo campeonato en el fútbol paranaense.