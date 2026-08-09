Patronato empató 2 a 2 con Colegiales como visitante en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empató 2 a 2 con Colegiales, por la 24ª fecha de la Primera Nacional. Maximiliano Rueda marcó a los 41 minutos para el equipo entrerriano y a los 25 minutos del segundo tiempo.
Patronato empató 2 a 2 con Colegiales como visitante en el estadio Libertarios Unidos, correspondiente a la 24ª fecha de la Primera Nacional. Maximiliano Rueda convirtió a los 41 minutos y Rivero para Colegiales en el arranque del segundo tiempo.
El desarrollo del partido:
Tras el arranque del complemento, a los 2 minutos del segundo tiempo, tras un remate, la pelota dio en la mano de Picco y el árbitro cobró penal a favor de Colegiales. Un minuto después, Rivero lo empató de penal y el partido está 1 a 1.
"Facundo Rivero" Por el gol del jugador de Colegiales ante Patronato. pic.twitter.com/gwL03a9tPc— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Luego del empate de Colegiales, los equipos intercambiaron chances y el arquero del equipo local ahogó una oportunidad de Patronato, que pese a ello, al conjunto visitante, le costaba reaccionar tras el empate. A los 14, Patronato hizo ingresar a Juan Salas en reemplazo de Brandon Cortes.
El equipo local avanzaba por la izquierda, donde encontraba campo para inquietar al conjunto entrerriano que sufría. Tras una salida larga del arquero de Colegiales, la pelota le cae al delantero Albertengo que, superó a Meritello, y tras una media vuelta, convierte ante Sosa para el 2 a 1 a los 19 minutos.
#Colegiales 🇷🇴| GOOOL del #Tricolor ⚽️ #Albertengo pone el 2 a 1 ante el #Patronato#Ascenso #Cole #Siemprecole #ZonaNorte #Munro #Gol #PrimeraNacional #Fecha24 pic.twitter.com/9xxDKeJhT4— Franco Canevaro (@FranCanevaro93) August 9, 2026
A los 23 minutos, Patronato empujó y llegó con un remate de Soldano que contuvo el arquero de Colegiales. El equipo de Entre Ríos seguía empujando más con entusiasmo que con fútbol.
A los 25 minutos, nuevamente el lateral derecho, pero ahora desde la izquierda, Maxi Rueda volvió a convertir ante una grosera falla del arquero local y Patronato, empataba 2 a 2. Rueda suma así el quinto gol en lo que va del campeonato.
Otra vez Maxi. Esta vez de zurda#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/0NqROeQg0K— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 9, 2026
Posteriormente, el partido se volvió chato y los cambios que implementaron ambos equipos, con interrupciones y poco juego. Una chance por lado, fue lo que se vio hasta el final del partido que se extendió hasta los 53 minutos.
Hasta el final del cotejo, solamente se vio un remate de tiro libre de Patronato, que tras el empate puedo pararse en el campo con mayor seguridad.
Patronato logró un punto de visitante, pero no lo ayuda a alejarse de la zona de descenso.
El primer tiempo
El conjunto entrerriano tuvo un comienzo intenso y generó algunas aproximaciones durante los primeros minutos. Sin embargo, después de los 10, el impulso inicial perdió fuerza y el trámite se volvió disputado, con insinuaciones de ambos equipos y pocas situaciones claras.
Una de las oportunidades más importantes para el Rojinegro llegó pasados los 18 minutos. Diego Díaz ingresó con peligro y cayó en el área ante la marca de un rival. Los jugadores de Patronato reclamaron penal, aunque el árbitro Juan Loustau consideró que no hubo infracción y dejó continuar el juego.
Colegiales creció y Patronato respondió
A partir de los 20 minutos, Colegiales consiguió adelantarse en el terreno y pasó a tener mayor protagonismo. El local intentó acercarse al arco entrerriano y tuvo una ocasión que Díaz logró despejar para evitar el peligro, mientras que en otra intervención el arquero Sosa respondió con seguridad.
Ante el avance del conjunto local, Patronato cedió durante algunos pasajes la posesión de la pelota y buscó aprovechar los espacios mediante salidas rápidas. El desarrollo continuó equilibrado, aunque con el correr de los minutos el equipo visitante volvió a encontrar profundidad.
Cerca de la media hora, Patronato recuperó la iniciativa. Diego Díaz volvió a generar peligro y, posteriormente, el arquero de Colegiales debió intervenir ante un remate de Franco Soldano, que desvió al córner a los 33 minutos.
Rueda rompió la paridad antes del descanso
La apertura del marcador llegó a los 41 minutos. Después de una buena acción protagonizada por Diego Díaz, la pelota quedó para Maximiliano Rueda, quien sacó un remate desde afuera del área y convirtió el 1 a 0 para el conjunto entrerriano.
"Walter Rueda" Por el gol del jugador de Patronato ante Colegiales. pic.twitter.com/ZhNLIp7Wm1— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Colegiales reaccionó inmediatamente y buscó alcanzar la igualdad antes del descanso. Rueda apareció también en tareas defensivas para despejar una pelota al córner y, posteriormente, Sosa tuvo que esforzarse para impedir el empate ante la presión del local.
Así, Patronato consiguió sostener la diferencia y se fue al vestuario con una ventaja importante. El Rojinegro hizo méritos para ponerse arriba en un primer tiempo equilibrado.