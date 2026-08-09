Auto despistó en la Ruta 14 y terminó en una zona de bañados: viajaban tres personas

REDACCIÓN ELONCE
Un auto despistó en la Ruta 14 durante la mañana de este domingo y terminó en una zona de bañados. En el vehículo viajaban tres hombres que regresaban desde Misiones hacia Buenos Aires y ninguno sufrió lesiones.
Un auto despistó en la Ruta 14 y terminó en una zona de bañados durante la mañana de este domingo, cuando circulaba en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. Los tres ocupantes del vehículo resultaron ilesos.
El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7:04, a la altura del kilómetro 6 de la Autovía Nacional 14. Por causas que se intentaban establecer, el conductor perdió el control del rodado y salió de la calzada hasta finalizar su recorrido en el sector de bañados ubicado junto a la ruta.
Tras recibir el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar a bordo del Móvil Nº24. Al arribar, los efectivos constataron que el conductor ya se encontraba fuera del automóvil, mientras que sus dos acompañantes permanecían dentro, todos sin lesiones.
Regresaban desde Misiones
El vehículo involucrado fue un Peugeot 408 conducido por un hombre de 47 años. Viajaba acompañado por otros dos hombres, de 31 y 24 años, respectivamente. Los tres tenían domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según los datos recabados en el lugar, los ocupantes regresaban desde la provincia de Misiones cuando se produjo el despiste. Pese a que el automóvil terminó alejado de la cinta asfáltica, no fue necesario trasladar a ninguno de sus ocupantes para recibir atención médica.
En el operativo también intervino personal de la Policía de Ceibas, que se encargó del ordenamiento y control de la circulación vehicular. Asimismo, trabajó el auxilio del concesionario vial para realizar las tareas necesarias destinadas al retiro del Peugeot de la zona de bañados.