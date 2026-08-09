Robos en comercios, viviendas y una obra: tres detenidos tras operativos en Paraná

Distintos robos en Paraná motivaron procedimientos policiales durante el fin de semana. Tres hombres fueron detenidos y otros dos quedaron identificados en diferentes causas. Además, se recuperaron herramientas, objetos sustraídos y elementos de procedencia desconocida.
Distintos robos en Paraná motivaron una serie de procedimientos policiales desarrollados durante las últimas horas en diferentes sectores de la capital entrerriana. Los operativos dejaron como resultado tres hombres detenidos, mientras que otros dos fueron identificados y quedaron vinculados a distintas actuaciones judiciales.
Uno de los procedimientos estuvo relacionado con dos hechos ocurridos en comercios del centro. El primero se registró el viernes 7 de agosto en una peluquería ubicada sobre calle Buenos Aires, mientras que el segundo ocurrió el sábado 8 en una librería de calle Santa Fe.
A partir del análisis de registros de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a un mismo hombre como presunto autor de ambos episodios. El sospechoso, que se encuentra en situación de calle, fue posteriormente localizado por efectivos policiales en la intersección de México y Tucumán.
Las cámaras permitieron identificar a un sospechoso
Durante el procedimiento, los policías secuestraron prendas de vestir que, de acuerdo con la información oficial, coincidían con las utilizadas por el hombre al momento de los hechos registrados por las cámaras.
La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien ordenó confeccionar un acta de constatación de la vestimenta y realizar la correcta identificación del sospechoso.
El hombre no quedó detenido, pero fue supeditado a las dos causas mientras continuaban las actuaciones destinadas a determinar su presunta participación en los hechos investigados.
Hallaron joyas y relojes de procedencia desconocida
En otro operativo preventivo desarrollado durante la noche, personal policial identificó en Plaza Italia a otro hombre que también se encontraba en situación de calle. Al momento de ser interceptado, llevaba consigo una bolsa de tela blanca.
Dentro había diferentes objetos, entre ellos cadenas, dijes, relojes, pulseras y un anillo. Al ser consultado por los efectivos, el hombre no pudo precisar la procedencia de los elementos ni explicar dónde los había obtenido.
Ante esa situación, el fiscal de turno dispuso el secuestro preventivo de los artículos y ordenó la correcta identificación del hombre. Las actuaciones continuaron para intentar establecer la procedencia de los objetos encontrados.
Recuperaron herramientas sustraídas de una obra
Otro de los procedimientos ocurrió durante la madrugada, cuando policías que recorrían la zona de calles Los Jazmines y Caputto observaron a un hombre que transportaba una caja de herramientas.
Los uniformados lo interceptaron y le preguntaron por la procedencia de la caja, pero, según se informó oficialmente, no respondió a las consultas. Ante las sospechas, los agentes recorrieron las inmediaciones para determinar de dónde podía provenir.
Fue entonces cuando detectaron una vivienda en construcción situada en la zona de Los Jazmines y Franchery que tenía una ventana abierta. Tras localizar al propietario de la obra, el hombre reconoció la caja de herramientas como propia.
El fiscal interviniente ordenó la detención del sospechoso y su posterior alojamiento en la Alcaidía.
Dos detenidos tras un robo en calle Santa Fe
Finalmente, otros dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de un robo ocurrido en una vivienda de calle Santa Fe. El procedimiento comenzó a partir del aviso de un vecino, quien alertó a la Policía sobre dos personas que habían salido de la propiedad de otro residente del sector.
Poco después, otro vecino aportó información sobre la dirección en la que escapaban los sospechosos y señaló que llevaban diferentes objetos mientras corrían hacia la zona del arroyo, en dirección a calle Urquiza.
Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo y lograron interceptarlos metros más adelante. Al momento de la aprehensión, constataron que llevaban consigo los elementos que habían sido sustraídos de la vivienda.
Tras ser informado sobre el procedimiento, el fiscal de turno dispuso la detención de los dos hombres y ordenó su traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Los elementos recuperados fueron formalmente secuestrados y, una vez cumplimentados los trámites correspondientes, serán restituidos a su propietario.
De esta manera, los distintos procedimientos desarrollados en Paraná permitieron avanzar en investigaciones por hechos contra la propiedad, recuperar objetos y herramientas y poner a disposición de la Justicia a los sospechosos identificados.