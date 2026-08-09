Anses: comienza este lunes el pago de las prestaciones sociales de agosto

El organismo nacional difundió el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del octavo mes del año.
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en agosto de 2026 e incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.
El calendario completo de la Anses de agosto 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
-DNI terminados en 0: 10 de agosto
-DNI terminados en 1: 11 de agosto
-DNI terminados en 2: 12 de agosto
-DNI terminados en 3: 13 de agosto
-DNI terminados en 4: 14 de agosto
-DNI terminados en 5: 18 de agosto
-DNI terminados en 6: 19 de agosto
-DNI terminados en 7: 20 de agosto
-DNI terminados en 8: 21 de agosto
-DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
-DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
-DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
-DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
-DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
-DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
-DNI terminados en 0: 10 de agosto
-DNI terminados en 1: 11 de agosto
-DNI terminados en 2: 12 de agosto
-DNI terminados en 3: 13 de agosto
-DNI terminados en 4: 14 de agosto
-DNI terminados en 5: 18 de agosto
-DNI terminados en 6: 19 de agosto
-DNI terminados en 7: 20 de agosto
-DNI terminados en 8: 21 de agosto
-DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
-DNI terminados en 0: 10 de agosto
-DNI terminados en 1: 11 de agosto
-DNI terminados en 2: 12 de agosto
-DNI terminados en 3: 13 de agosto
-DNI terminados en 4: 14 de agosto
-DNI terminados en 5: 18 de agosto
-DNI terminados en 6: 19 de agosto
-DNI terminados en 7: 20 de agosto
-DNI terminados en 8: 21 de agosto
-DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
-DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
-DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
-DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
-DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
-DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
-Se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
-Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
-DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
-DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
-DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
-DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
-DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
-Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
-DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
-DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
-DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
-DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
-DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
-Ingresar a la página de la Anses.
-Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
-Hacer clic en el botón “Consulta”.
-Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).